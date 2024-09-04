Водіння під час блекауту потребує підвищеної уважності та підготовки

Блекаути або відключення електрики завдають незручностей і водіям, адже на дорогах не працюють світлофори та вуличне освітлення. Це все може призводити до збільшення кількості ДТП. Тож у разі відключень електроенергі дуже важливо дотримуватися запобіжних заходів і низки рекомендацій, щоб подбати про безпеку на дорозі, пише Autopark.

Підготовка до водіння в умовах блекауту

Підтримуйте автомобіль у справному стані. Переконайтеся, що всі системи вашого автомобіля, включаючи фари, стоп-сигнали та акумулятор, перебувають у робочому стані. Фари, що добре працюють, допоможуть вам краще бачити дорогу і бути видимими для інших учасників руху.

Майте запасне обладнання. Тримайте в машині ліхтарик, запасні батарейки, світловідбиваючі жилети та аварійні знаки. Ці предмети можуть бути корисними у разі зупинки на узбіччі.

Навігатор та карта. У разі відключення GPS або зв'язку з інтернетом, паперова карта може стати незамінним помічником для орієнтування на місцевості.

Правила поведінки на дорозі під час блекауту

Знижуйте швидкість. При відсутності вуличного освітлення та світлофорів, що працюють, видимість значно погіршується. Знижена швидкість допоможе вам краще реагувати на непередбачені ситуації та перешкоди.

Тримайте дистанцію. Збільште дистанцію між вашим автомобілем та іншими транспортними засобами. Це дасть вам більше часу на реакцію у разі несподіваного гальмування або маневру автомобіля, що їде попереду.

Використовуйте дальнє світло з обережністю. Вмикайте дальнє світло лише в умовах повної темряви та переконайтеся, що воно не засліплює зустрічних водіїв. В іншому випадку використовуйте ближнє світло.

Будьте уважними на перехрестях. Якщо світлофори не працюють, під'їжджайте до перехресть з особливою обережністю, стежте за іншими транспортними засобами та пішоходами. Пропустіть тих, хто прибув на перехрестя раніше за вас, і рухайтеся з мінімальною швидкістю.

Слідкуйте за пішоходами та велосипедистами. В умовах недостатнього освітлення пішоходів та велосипедистів може бути погано видно. Будьте уважні, особливо в житлових районах та біля зупинок громадського транспорту.

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Додаткові рекомендації

Слухайте радіо. Увімкніть автомобільне радіо, щоб бути в курсі поточної обстановки на дорогах і можливих аваріях або перекриттях.

Повідомляйте про свою поїздку. Якщо у вас є можливість, повідомте близьким про ваш маршрут і передбачуваний час прибуття. Це буде корисно у разі виникнення непередбачених ситуацій.

Уникайте непотрібних поїздок. Якщо блекаут застав вас удома або в безпечному місці, за можливості відкладіть поїздку до відновлення електрики.

Водіння під час блекауту потребує підвищеної уважності та підготовки. Дотримання вищезгаданих рекомендацій допоможе вам мінімізувати ризики та подбати про безпеку на дорозі в умовах відсутності освітлення та працюючих світлофорів. Важливо пам'ятати, що обережність може врятувати не лише ваше життя, а й інших.