Якщо є запаска, то замінити його самотужки простіше, ніж здається на перший погляд

Якщо ви пробили колесо, панікувати не варто. Якщо є запаска, то замінити його самотужки простіше, ніж здається на перший погляд. Достатньо виконати кілька простих кроків, пише Dnipro-M.

Зупиніться на узбіччі

Рухатися дорогою з проколотим колесом не тільки незручно, але й небезпечно. Однак зупиняти автомобіль посеред дороги також заборонено, тому слід з'їхати на узбіччя. Не бійтеся трохи проїхати у разі потреби, наприклад, для пошуку потрібного місця зупинки. Найкраще для заміни колеса підійде широке місце з твердим покриттям подалі від інших учасників руху.

У механічній коробці потрібно обов'язково увімкнути першу передачу. Автоматичну коробку треба перевести в режим паркінгу (P). Після цього обов'язково потрібно затягнути ручне гальмо, щоб повністю знерухомити машину.

Знак аварійної зупинки

У населених пунктах він ставиться за 20 метрів до авто, а на трасі – за 40 метрів. Це дозволить іншим автомобіля побачити вас заздалегідь. Також слід увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Це буде додатковим сигналом для автомобілів, що проїжджають повз.

Підготовка інструментів

Стандартним набором для заміни пробитого колеса є запаска, домкрат та балонний ключ. Альтернативним варіантом балонного ключа може стати тріскачка з торцевою головкою відповідного розміру. Додатковим обладнанням, яке не буде зайвим при заміні колеса, є автокомпресор та противідкатні упори. Також рекомендується використовувати рукавички, щоб не забруднити руки.

Зняття колеса

Запаску та всі інструменти потрібно розкласти поруч із пробитим колесом. Усі пасажири мають вийти з автомобіля. Це є запорукою безпеки. Незважаючи на ручник, перед встановленням домкрата слід все ж таки додатково зафіксувати колеса за допомогою упорів. Їхню функцію можуть виконати будь-які камені або шматки цегли. У разі заміни заднього колеса упори ставляться по обидва боки передніх коліс, і навпаки.

Далі можна починати зняття пробитого колеса. Якщо у вас сталеві диски з ковпаками, спочатку треба їх зняти. Потім за допомогою балонного ключа або тріскачки послабте болти. Для додаткового важеля можна натиснути ногою на ключ. У деяких випадках послабити болт допоможе постукування по ньому молотком. Врахуйте, що повністю викручувати болти на цьому етапі не потрібно. Достатньо вивернути їх на один оборот. Важливо зазначити, що відкручувати болти потрібно проти часової стрілки.

Встановлення домкрата

Наступним етапом є підняття машини за допомогою домкрата. Домкрат потрібно підвести під днище і почати прокручування його ручки за годинниковою стрілкою. Обов'язково слідкуйте, щоб він піднімався рівно і без нахилу. Не треба надто високо піднімати колесо. Достатньо підняти його приблизно на 5 см від землі. Потім болти можна вивернути повністю і зняти колесо. Рекомендується помістити його під машиною для додаткового страхування. Щоб не загубити болти, їх можна загорнути в ганчірку або прибрати заздалегідь заготовлену коробку.

Встановлення та перевірка запасного колеса

Після того, як пробите колесо вдалося зняти, можна приступати до встановлення запаски. Отвори в диску та маточині повинні збігатися між собою, тому важливо поєднати їх під час встановлення. Після цього надягніть колесо і вставте в отвори болти, закрутивши їх від руки повністю, наскільки це можливо. Важливо встановити гайки, які кріплять маточину, напівкруглою стороною до диска, а не назовні. Зазначимо, що закручувати болти потрібно за часовою стрілкою.

Дістаньте з-під машини колесо, яке ви поклали туди для підстрахування. Опустіть домкрат і затягніть болти балонним ключем до кінця. Врахуйте, що робити це потрібно правильно. Якщо в колесі чотири або шість отворів, потрібно затягувати попарно протилежні болти. Якщо п'ять отворів, то болти затягуються таким чином, ніби ви малюєте п'ятикутну зірку. Коли роботу закінчено, рекомендується перевірити тиск повітря в колесі, яке ви щойно поставили. Підкачайте його за допомогою автокомпресора або насоса у разі потреби.

Докатка

У деяких випадках автомобілісти возять із собою так звану докатку, замість повнорозмірної запаски. У цьому випадку потрібно бути особливо обережними і пам'ятати, що таке «напівколесо» не є повноцінним і не дозволяє рухатися на постійній основі. Воно використовується тільки для того, щоб «докотитися» до найближчого шиномонтажу. Пам'ятайте, що на докатці можна рухатися зі швидкістю не більше 80 км/год, а в деяких випадках не більше 50 км/год. Максимально можлива відстань – не більше 100 км.