Володимир Паньчак-Шеремета останні роки проживає у Польщі

Галицький районний суд Львова виніс заочний вирок проросійському блогеру, політичному псевдоексперту з Львівщини 44-річному Володимиру Паньчаку-Шереметі, який, перебуваючи за кордоном, через YouTube та соцмережі активно поширював російські наративи та виправдовував агресію проти України. Його визнали винним у державній зраді та призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, уродженець Самбірщини Володимир Паньчак-Шеремета, позиціонуючи себе «політичним оглядачем (експертом) у медіапросторі України та за кордоном» у 2022-2024 роках, перебуваючи на території Польщі, на своїх каналах у відеохостингу Rutube (російський онлайн-сервіс для хостингу, публікації та перегляду відео) та YouTube неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовув та заперечував збройну агресію Росії проти України. Його аудиторія на Rutube станом на серпень 2024 року становила 577 користувачів, а на YouTube – 100 тис. підписників та понад 15 млн користувачів, які переглянули вказаний канал.

Володимиру Паньчаку-Шереметі оголосили підозру в державній зраді та виправдовуванні і запереченні збройної агресії Росії проти України, поширенні відповідних матеріалів (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ). Обвинуваченого оголосили в міжнародний розшук, а справу розглянути у спеціальному судовому провадженні.

За інформацією СБУ, обвинувачений протягом останніх 15 років проживає за межами України, зокрема у Польщі, Великобританії та Швеції. Після повномасштабного вторгнення Росії державний кордон України він не перетинав.

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Суд визнав Володимира Паньчака-Шеремету винним за згаданими вище статтями ККУ та призначив йому покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Строк відбування покарання рахуватимуть з моменту його фактичного затримання. Вирок ще може бути оскаржений.

Зазначимо, Володимир Паньчак-Шеремета неодноразово вів спільні ефіри з відомим львівським провокатором Остапом Стахівим.