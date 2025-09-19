Володимир Паньчак-Шеремета втік з України у 2022 році

СБУ повідомила заочну підозру проросійському блогеру, політичному псевдоексперту з Львівщини Володимиру Паньчаку-Шереметі, який, перебуваючи за кордоном, через YouTube та соцмережі активно поширює російські наративи та виправдовує агресію проти України.

Як повідомили у п’ятницю, 19 вересня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, 43-річний уродженець Самбірщини, який позиціонує себе «політичним експертом українського медіапростору», у 2022 році втік за кордон і з того часу активно поширює російську пропаганду.

«Використовуючи власні інформаційні ресурси та доступні йому медіамайданчики, фігурант намагається публічно формувати негативний імідж України на міжнародній арені. Він регулярно транслює тези кремлівської пропаганди, дискредитує українську владу та виправдовує збройну агресію Росії проти України», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними прокуратури, підозрюваний давав інтерв’ю журналісту білоруського каналу, де возвеличував радянський союз, засуджував Майдан, критикував дії чинного президента України. Також говорив про те, що українцям, білорусам, молдованам, грузинам та вірменам «необхідно об’єднатися в один союз, створити свою цивілізацію».

«Також у відеоблозі чоловік запевняв, що війна є договірною та чітко спланована владою. Транслював, що “наших жінок з дітками депортували з України, наших козаків утилізовують промисловими масштабами,…це геноцид… це війна за олігархів…”. Підозрюваний возвеличував країну-агресора, запевняв, що “все буде добре” у співіснуванні з росіянами, наприклад, як в Чечні», – додали в прокуратурі.

Слідчі СБУ повідомили псевдоексперту заочну підозру за двома статями ККУ – державна зрада та виправдовування агресії Росії проти України (ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 436-2 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав Володимир Паньчак-Шеремета, який тривалий час поширює російські наративи у YouTube та соцмережах. Він неодноразово вів спільні ефіри з відомим львівським провокатором Остапом Стахівим.

Оскільки Володимир Паньчак-Шеремета переховується за межами України, проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Проросійському блогеру загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.