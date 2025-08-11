Затримання фігурантки відбулося «на гарячому», коли вона намагалась встановити нову відеопастку

Військова контррозвідка СБУ затримала на Львівщині російську інформаторку, яка шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ на заході України. Затримання відбулося «на гарячому», коли вона намагалась встановити нову відеопастку.

Як вказано у повідомленні управління СБУ у Львівській області за 11 серпня, затримана мала передати окупантам координати оперативних аеродромів з бойовими гелікоптерами ЗСУ.

Як встановило розслідування, для коригування вогню ворог задіяв свою інформаторку – 38-річну місцеву безробітну, яку завербували через телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Вона об’їжджала місцевість, де намагалась виявити летовища, які використовують для базування армійської авіації ЗСУ. При їх виявленні вона мала встановити поблизу приховану відеокамеру з додатковим живленням та віддаленим доступом для окупантів. Таким чином росіяни хотіли відстежувати наявність та напрямки переміщення вертольотів українських військ.

Співробітники Служби безпеки викрили інформаторку ще на початковому етапі її розвідактивності й затримали після документування злочинів. Затримання відбулося «на гарячому», коли вона намагалась встановити нову відеопастку біля потенційної цілі.

У Львівській областій прокуратурі уточнили, що затримана – мешканка Самбірського району. Виконуючи завдання росіян, вона зробила фото, на якому зафіксовано розміщення одного з підрозділів повітряного командування «Захід» Збройних Сил України.

Військова контррозвідка СБУ завчасно знешкодила шпигунські пристрої та провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуку у затриманої вилучено смартфон із доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років тюрми.