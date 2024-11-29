Для творчих людей завжди знайдеться заняття до душі навіть без інтернету

У сучасному світі інтернет став невіддільною частиною нашого життя, але іноді обставини змушують нас обходитися без нього. Особливо це актуально під час відключень світла, пише УНІАН.

Ось кілька ідей, як провести час продуктивно та із задоволенням: