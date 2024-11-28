Характеристики павербанка залежать від ваших цілей

Під час тривалих відключень електроенергії багато українців активно використовують повербанки для заряджання смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Проте ці портативні акумулятори можна використовувати й для інших цілей, щоб комфортно перечекати відключення, пише «Експерт».

Для чого ще можна використовувати повербанк

Живлення Wi-Fi роутера – це дозволяє зберегти доступ до інтернету. Організація автономного освітлення – підключення LED-ламп чи світлодіодних стрічок. Підключення електричної грілки – забезпечує додатковий комфорт у холодну пору року.

Однак повербанки для цих завдань повинні забезпечувати належну для того чи іншого пристрою потужність та мати відповідні роз’єми для підключення.

Як обрати повербанк для різних потреб

Характеристики повербанка залежать від ваших цілей. Розглянемо основні типи: