Як використовувати повербанк під час відключень світла: три неочікувані лайфхаки
Під час тривалих відключень електроенергії багато українців активно використовують повербанки для заряджання смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Проте ці портативні акумулятори можна використовувати й для інших цілей, щоб комфортно перечекати відключення, пише «Експерт».
Для чого ще можна використовувати повербанк
Живлення Wi-Fi роутера – це дозволяє зберегти доступ до інтернету.
Організація автономного освітлення – підключення LED-ламп чи світлодіодних стрічок.
Підключення електричної грілки – забезпечує додатковий комфорт у холодну пору року.
Однак повербанки для цих завдань повинні забезпечувати належну для того чи іншого пристрою потужність та мати відповідні роз’єми для підключення.
Як обрати повербанк для різних потреб
Характеристики повербанка залежать від ваших цілей. Розглянемо основні типи:
- Повербанк на 10000 мАг підійде для заряджання дрібних пристроїв, що не потребують великої потужності (гірлянди, планшети, смартфони). Зазвичай вони мають стандартні роз’єми. Деякі моделі мають функцію швидкої зарядки для забезпечення максимальної зручності.
- Повербанк 20000 мАг і вище є оптимальним вибором для заряджання різних пристроїв, таких як телефони, планшети, LED-лампи та ігрові консолі. Зазвичай такі моделі мають різні типи роз’ємів та можливість швидкої зарядки гаджетів.
- Потужні повербанки, ємністю понад 30000 мАг підходять для зарядки потужніших гаджетів, таких як: рації, роутери, електричні грілки, сонячні панелі. Такі повербанки мають різноманітні види вихідного сигналу і численні роз’єми різних типів, що дозволяє підключати різні пристрої одночасно. Іноді додатково вони оснащені автомобільним роз’ємом та можливістю бездротової зарядки.