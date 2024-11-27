Залежно від потужності USB-акумулятор працюватиме різну кількість часу, а також даватиме менший або більший цикл зарядок

Під час відключень електроенергії, особливо несподіваних, багато людей залишаються без доступу до звичних гаджетів і побутових пристроїв. Однак за допомогою павербанка цю проблему можна вирішити. Що може працювати від павербанка і як правильно заряджати пристрої, розповідає УНІАН.

Що можна заряджати від павербанка

Залежно від потужності USB-акумулятор працюватиме різну кількість часу, а також даватиме менший або більший цикл зарядок. Наприклад, моделі з потужністю до 10000 мАг виручать, якщо потрібно швидко заповнити батарею телефону вдома або в дорозі. Вони не допоможуть при тривалих відключеннях світла і не підійдуть для зарядки потужних пристроїв.

Такого акумулятора вистачить, щоб живити:

телефон (від 2 до 5 повних зарядок залежно від стану батареї);

навушники і годинник (кілька десятків зарядок);

планшет (1 раз повністю).

Щодо ноутбуків, їх акумулятори часто мають більшу ємність, тому павербанк на 10000 мАг не зможе повністю зарядити ноутбук.

Павербанки до 20000 мАг дозволяють заряджати кілька гаджетів одночасно, наприклад, 2-3 телефони, планшет або ноутбук.

Якщо купуєте павербанк від 30000 мАг і більше, тоді вам вдасться підняти до 100% батарею потужних пристроїв, причому кілька разів. Щоправда, такі повербанки вважаються більш стаціонарним варіантом, ніж переносним. Моделі з потужністю 120000 мАг і вище – це вже портативні пристрої, здатні живити навіть мініхолодильник, багато автолюбителів возять їх із собою в машині.

Як під'єднати пристрої до павербанка

Основне питання – це тип підключення: через USB або стандартну «вилку». Якщо павербанк має тільки USB-роз’єми, підключати можна лише пристрої з таким роз’ємом, наприклад, світлодіодні стрічки чи електричні простирадла.

Проте багато сучасних павербанків, зокрема зарядні станції, мають роз’єми для підключення стандартних електричних приладів через «вилку». Можна підключати потрібні пристрої безпосередньо до станції або через подовжувач, тоді вдасться живити одразу кілька видів техніки – праски, холодильники, пральні машинки, ноутбуки, міксери, мікрохвильовки, телевізори та взагалі все, на що вистачить потужності в зарядної станції.