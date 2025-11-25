Цілі гранати мають напрочуд довгий термін зберігання, але лише за умови правильного зберігання

Гранат – фрукт, який досить довго може лишатися свіжим, якщо його правильно зберігати. Martha Stewart розповідає про декілька простих, але ефективних способів, які допоможуть зберегти їхню соковитість.

Як зберігати цілі гранати?

Цілі гранати мають напрочуд довгий термін зберігання, але лише за умови правильного зберігання. Вони віддають перевагу прохолодному, сухому середовищу, якомога далі від прямих сонячних променів. Хоча стільниця або фруктова ваза підійдуть, якщо ви збираєтеся з’їсти їх протягом кількох днів, а холодильник – найкращий варіант для тривалішого зберігання.

Незалежно від того, чи зберігаєте ви їх на столі, чи в холодильнику, не мийте фрукти перед зберіганням. Шкірка є хорошим захистом, а волога що залишається на шкірці після миття, може призвести до псування.

Також важливо пам’ятати, що гранати потрібно відокремити від фруктів, що виробляють етилен, таких як яблука та банани, адже вони можуть призвести до швидшого псування гранатів.

Як довго зберігаються цілі гранати?

При кімнатній температурі. На столі цілі гранати зберігатимуться до тижня. У холодильнику. Зберігаючи гранати у контейнері для овочів та фруктів або в прохолодному, провітрюваному місці, вони можуть зберігатися до двох місяців.

Як зберігати очищені гранати?

Очищений гранат потрібно зберігати в холодильнику, інакше він почне бродити або псуватися. Краще промокнути гранат насухо, перш ніж помістити в неглибокий герметичний контейнер. А додавання паперу на дно контейнера допоможе зібрати будь-яку залишкову вологу, щоб гранат довше залишався свіжим. Зберігатися очищений гранат може до одного тижня.