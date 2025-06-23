Найчастіше шкірка просто потрапляє у сміття, тому багато людей помилково вважають, що її не потрібно мити перед вживання

Перш ніж з’їсти яблуко чи грушу, ми промиваємо їх під водою. Проте з бананами все не так однозначно, адже ми просто знімаємо та викидаємо шкірку, не задумуючись, чи потрібно їх мити. Pysznosci розповідає, чи потрібно мити банани перед вживанням.

Чи потрібно мити банани?

Найчастіше шкірка просто потрапляє у сміття, тому багато людей помилково вважають, що її не потрібно мити перед вживання. Однак під час вирощування бананів на плантації використовують величезну кількість пестицидів для захисту фруктів від хвороб та шкідників. Крім того, після збору врожаю банани замочують у розчині консерванту та часто обприскують етиленом, щоб пришвидшити дозрівання. Це часто необхідно також для того, щоб банани могли пережити дорогу до магазинів в інших частинах світу.

Тому, навіть якщо ми не їмо шкірку, нам все одно потрібно її мити. Вона накопичує залишки пестицидів та бактерій, які можуть бути шкідливими для здоров’я. А торкаючись немитої шкірки, ми ризикуємо перенести ці забруднювачі на обличчя або до рота. Те саме стосується цитрусових, ананасів і кавунів – їх також слід ретельно мити.

Як правильно мити банани?

Щоб зменшити ризик ви можете промивати банани під проточною водою або використати двоетапне промивання у розчині кислоти та лугу.

Для цього потрібно приготувати розчин, змішавши пів склянки оцту з літром води. Замочіть у ньому банани на кілька хвилин. Потім перекладіть банани в розчин харчової соди, приготований з літра води та столової ложки харчової соди. Харчова сода нейтралізує залишки кислоти та допоможе видалити інші види бруду. Після цього банани слід ретельно промити під проточною чистою водою, щоб видалити будь-які залишки оцту та харчової соди.