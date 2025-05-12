Банани з коричневими плямами на шкірці вважаються їстівними

Банани, шкірка яких потемніла або вкрилася чорними плямами, часто здаються зіпсованими. Проте такі фрукти не завжди слід одразу викидати. Verywellhealth розповів, чи можна їсти чорні банани.

Хоча такі банани можуть виглядати не ідеально, ви можете їх їсти, адже ці перестиглі фрукти є джерелом тих самих корисних вітамінів і мінералів, що й жовті.

Окрім цього, коричневі або почорнілі банани більш стиглі та солодші, тому ви можете використовувати їх у випічці та інших рецептах. Банан вважається стиглим коли на його шкірці з’являються маленькі коричневі плями. Ці коричневі плями є ознакою того, що крохмаль, який міститься у фрукті, перетворився на цукор, що робить банани солодшими та ароматнішими. Хоча м'якуш банана також може мати коричневі плями, ці плями часто виникають через удари на дуже стиглих бананах.

Банани з коричневими плямами на шкірці вважаються їстівними. Однак, чим стиглішими стають банани, тим вищий ризик того, що на них можуть бути бактерії.

Ознаки того, що банани занадто стиглі для безпечного вживання: