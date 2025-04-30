Ці млинці – ідеальний варіант для тих, хто хоче додати більше зелені в раціон, не жертвуючи смаком. М’які, яскраві й ароматні, вони чудово підійдуть для легкого сніданку або перекусу. Завдяки банану та шпинату страва виходить водночас поживною та привабливою навіть для дітей.

Інгредієнти:

банан – ½ шт.;

шпинат – 100 г;

молоко або рослинна альтернатива – 20 мл;

борошно – 80 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

яйце – 1 шт.;

масло або олія для смаження.

Спосіб приготування:

У мисці збийте банан, шпинат і молоко до однорідної зеленої маси, для цього найзручніше використовувати блендер, ділиться у свожму блозі Foodiefunwithus.

До отриманої суміші додайте борошно, розпушувач та яйце, і добре перемішайте або ще раз збийте до гладкої консистенції. Розігрійте сковороду на повільному вогні, злегка змастіть її маслом або олією.

Викладайте тісто ложкою та обсмажуйте млинці по 1-2 хвилини з кожного боку, поки не з’явиться золотава скоринка. Подавайте теплими, за бажанням доповнивши йогуртом, фруктами або медом.