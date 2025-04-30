Оладки з бананом та шпинатом. Рецепт дня0
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Ці млинці – ідеальний варіант для тих, хто хоче додати більше зелені в раціон, не жертвуючи смаком. М’які, яскраві й ароматні, вони чудово підійдуть для легкого сніданку або перекусу. Завдяки банану та шпинату страва виходить водночас поживною та привабливою навіть для дітей.
Інгредієнти:
- банан – ½ шт.;
- шпинат – 100 г;
- молоко або рослинна альтернатива – 20 мл;
- борошно – 80 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- яйце – 1 шт.;
- масло або олія для смаження.
Спосіб приготування:
У мисці збийте банан, шпинат і молоко до однорідної зеленої маси, для цього найзручніше використовувати блендер, ділиться у свожму блозі Foodiefunwithus.
До отриманої суміші додайте борошно, розпушувач та яйце, і добре перемішайте або ще раз збийте до гладкої консистенції. Розігрійте сковороду на повільному вогні, злегка змастіть її маслом або олією.
Викладайте тісто ложкою та обсмажуйте млинці по 1-2 хвилини з кожного боку, поки не з’явиться золотава скоринка. Подавайте теплими, за бажанням доповнивши йогуртом, фруктами або медом.