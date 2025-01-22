Досвідчені господині виділяють три найбільш ефективні методи, які дозволяють легко дістати зерна без зайвих зусиль

Гранат – один із найкорисніших зимових фруктів, адже він містить калій, магній, кальцій, залізо, натрій, хром і марганець. УНІАН розповідає, як правильно та швидко почистити гранат в домашніх умовах.

Досвідчені господині виділяють три найбільш ефективні методи, які дозволяють легко дістати зерна без зайвих зусиль.

1. Акуратний спосіб – для красивої подачі

Якщо вам потрібно очистити гранат для святкового столу або фруктового букета, цей варіант ідеально підійде.

Зріжте верхню частину шкірки, не зачіпаючи зерна. Зробіть кілька надрізів по всій поверхні фрукта зверху до низу, не доходячи до кінця. Акуратно розкрийте гранат руками. Видаліть білі перегородки, і подавайте гранат на стіл.

2. Швидкий спосіб – для салатів і перекусу

Якщо вам потрібно швидко добути зерна для салату, або ви плануєте їсти фрукт ложкою, то використовуйте цей метод.

Розріжте гранат навпіл, візьміть одну його частину. Тримайте частину над посудиною шкіркою вгору. Озбройтеся ложкою або лопаткою і стукайте по гранату до тих пір, поки всі зерна не опиняться в тарілці.

Важливо запам’ятати, що не варто занадто високо підіймати фрукт, інакше бризки від граната будуть летіти далі, ніж вам би хотілося.

3. У воді – без плям і бризок

Цей метод займає довше часу, ніж попередні два, але ні бризок, ні плям від соку точно не буде.