Отже, щоб зберегти банани свіжими якомога довше, потрібно дотримуватися кількох простих правил

Банани швидко дозрівають – і часто це трапляється у той момент, коли їх не встигаєш використати. Проте існує простий трюк, який допоможе зберегти банани свіжими вдома довше. Sante розповідає, як затримати дозрівання бананів.

Як відтермінувати дозрівання бананів?

Отже, щоб зберегти банани свіжими якомога довше, потрібно дотримуватися кількох простих правил. Одне можна сказати напевно: фрукти краще зберігаються в холодильнику. Однак вони швидше чорніють. Причина: при певній температурі шкірка чорніє, але фрукт не втрачає своїх якостей.

Якщо ви все ж хочете покласти фрукти в холодильник, краще вибрати тепліше місце. Відділення холодильника для фруктів або середня полиця – ідеальні місця для цього. Для зберігання бананів краще використовувати паперовий пакет, але ви також можете загорнути їх у газетний папір.

Під час дозрівання банани виділяють газ, який називається етилен. І якщо ви покладете їх поруч з яблуками або іншими фруктами, які також виділяють ці сполуки, продукти можуть швидше зіпсуватися.

Проте існує один цікавий та ефективний спосіб. Щоб банани довше залишалися свіжими, потрібно обмотати їх стеблі клейкою стрічкою (скотчем, харчовою плівкою або алюмінієвою фольгою). Обмотуйте не окремі банани, а все гроно, і тоді результат буде кращим.