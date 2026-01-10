І попри спокусу скористатися посудомийною машиною, фахівці з антикварного кришталю не радять цього робити

Кришталеві келихи виглядають розкішно на святковому столі, але догляд за ними потребує особливої уваги. І попри спокусу скористатися посудомийною машиною, фахівці з антикварного кришталю не радять цього робити, оскільки такий спосіб може пошкодити делікатну поверхню. Southern Living розповідає, чому кришталь не варто мити у посудомийній машині.

Чому кришталь не можна мити у посудомийній машині?

У порівнянні зі звичайним склом, кришталь містить металеві домішки (наприклад, діоксид кремнію та карбонат калію), що посилюють блиск, але й роблять кришталь м’якшим та пористим. Через це вироби можуть бути схильні до сколів, подряпин, тріщин.

Через таку делікатну природу кришталю експерти не рекомендують мити його в посудомийній машині.

«Я не раджу класти кришталевий посуд у посудомийну машину. Перша проблема – це температура: скляний посуд чутливий до перепадів температури та не розширюється, тому він може розбитися, якщо його покласти в посудомийну машину. По-друге, мийні засоби для пральних машин агресивно впливають на кришталь, що може зробити його тьмяним», – розповідає Джеко де Леон, керівник операційної служби клінінгової компанії Bear Brothers.

Він також зазначає, що тиск води всередині посудомийної машини може зменшити блиск та сяйво кришталю.

Експерти зазначають, що кришталь потрібно мити руками з теплою водою та м’яким, неабразивним мийним засобом.