фото Unsplash

Через часте миття в посудомийній машині ножі можуть затупитися, тому їх краще мити руками

Посудомийна машина – зручний помічник на кухні, але навіть вона не впорається з усім посудом. Тому дуже важливо розуміти всі нюанси, щоб не завдати непоправної шкоди. ТСН розповідає, що не можна мити в посудомийній машині. Що не можна мити в посудомийній машині? Чавунний посуд. Неправильний догляд видалить природне антипригарне покриття, а потужні мийні засобу доведуть чавун до появи іржі. Алюмінієвий посуд. Гаряча вода залишить на посуді плями. Через агресивні мийні засоби він ще й потьмяніє. Навіть якщо вам не важливий зовнішній вигляд алюмінієвого посуду, класти його до посудомийної машини не варто, тому що він може залишити темні плями ще й на сусідніх предметах. Предмети з олова, бронзи чи латуні. Ці предмети можуть покритися вм’ятинами, знебарвитися під час миття у посудомийній машині. Порцеляна з металевим декором. Такий посуд може тріснути, якщо випадково вдариться об інші предмети під час миття, тому важливо завантажувати машину обережно. Тому порцеляновий посуд з металевим декором можна мити лише вручну. Деревʼяний посуд. Дерев’яний посуд може деформуватися чи навіть розколотися через гарячу воду. Акриловий посуд. Через агресивні мийні засоби та гарячу воду акрилові тарілки можуть пошкодитись, а принт, якщо він є, можу змитися. Сковорідки з антипригарним покриттям. Якщо виробник не вказав, що можна мити такі сковорідки у посудомийній машині, тоді робити цього не варто. Річ у тім, що антипригарне покриття може швидко зруйнуватися у процесі миття. Термоси. Гаряча вода може пошкодити вакуумні затвори, тому краще мити їх руками. Гострі ножі. Через часте миття в посудомийній машині ножі можуть затупитися, тому їх краще мити руками. Також високі температури можуть розплавити клей, який скріплює лезо з ручкою. Старовинний посуд, вази. Такі предмети просто не витримають агресивних мийних засобів, високої температури та напору струменів. Те саме правило стосується виробів з кераміки з ручним розписом та посуду, який вже був склеєний. Пластик, якщо немає позначки «можна мити в посудомийній машині». Ви можете розміщувати у верхній частині посудомийної машини предмети з пластику, на яких є така позначка. Але нижче – не можна, адже нагрівальний елемент може деформувати пластик.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter