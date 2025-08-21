Причина втрати блиску найчастіше у мінеральних відкладеннях, які присутні у воді

Скляний посуд з часом втрачає прозорість та вкривається тонким нальотом. Це поширена проблема, яка може виникнути через особливості водопровідної води. Ukr.Media розповідає, як повернути скляному посуду блиск.

Чому посуд тьмяніє?

Причина втрати блиску найчастіше у мінеральних відкладеннях, які присутні у воді. Вода може містити кальцій, магній та інші солі – і вони поступово осідатимуть на стінках склянок, утворюючи тонкий шар. Його складно відмити простою водою з милом, адже звичайні засоби для миття посуду борються із жировими забрудненням, а не з мінералами.

Чим можна відмити вапняний наліт?

Щоб очистити скляний посуд, варто використовувати оцет. Його дія базується на легкій кислотності, яка вступає в реакцію з солями кальцію та магнію – тобто з тим самим нальотом, що робить скло непрозорим. А теплий оцет скорочує час реакції, тож це прискорює процес, але важливо щоб рідина була теплою, а не гарячою.

Як правильно очистити скляний посуд?