Не потрібно чекати, поки губка почне неприємно пахнути, перш ніж замінити її.

Губка для миття посуду – неймовірний абсорбент, що робить її основним предметом домашнього вжитку для прибирання пролитої рідини, протирання поверхонь та миття посуду. Однак через таке поглинання губка стає домівкою для різноманітних бактерій. Better Homes&Gardens розповідає, як часто потрібно змінювати губку для посуду.

Згідно з дослідженням 2017 року, проведеним журналом Scientific Reports, на кухонній губці може жити до 362 видів бактерій, а їхня щільність сягає 45 мільярдів на квадратний сантиметр.

Як часто слід змінювати губку?

За словами Ронди Вілсон, експертки з 20-річним досвідом роботи в індустрії прибирання, замінювати губку потрібно щотижня. Це може здатися дещо надмірною рекомендацією, але губки пористі та на них можуть затримуватися фрагменти їжі. Тому чим довше ви користуєтесь губкою, тим більше бактерій може накопичитися на ній, саме тому важливо регулярно її міняти. Не потрібно чекати, поки губка почне неприємно пахнути, перш ніж замінити її.

Ознаки того, що пора замінити губку

Хоча зазвичай губку слід міняти щотижня, цей графік може зміщуватися залежно від того, як часто ви нею користуєтеся і наскільки добре за нею доглядаєте. Навіть якщо тиждень ще не минув, наведені нижче ознаки вказують на те, що настав час придбати нову губку: