Дерев'яні ложки потребують особливого догляду, але він досить простий

Дерев’яними ложками кухарі користуються вже не одне десятиліття, адже вони недорогі, міцні та універсальні. Проте з часом деревина може потріскатися та потемніти, якщо ви не будете правильно їх мити. Martha Stewart розповідає, як доглядати за дерев’яними ложками, щоб вони служили роками.

Загальний догляд за дерев'яними ложками

Деревина пориста, тому, якщо ви помітили, що ваші ложки пахнуть часником, наприклад, це означає, що вони ввібрали в себе запахи та шматочки їжі під час використання. Те ж саме можна сказати і про агресивні хімічні речовини, тому з дерев'яними ложками не слід поводитися, як зі звичайними ложками зі металу.

Дерев'яні ложки потребують особливого догляду, але він досить простий. Утримайтеся від замочування у воді або миття в посудомийній машині, а також час від часу змащуйте їх олією.

«Оскільки деревина пориста, потрібно мінімізувати час, протягом якого вона перебуває під впливом води. Це може спричинити деформацію, розбухання та розтріскування», – каже Юніс Б'юн, співзасновниця компанії Material Kitchen.

Як мити дерев'яні ложки?

Будь-який дерев'яний посуд, у тому числі дерев'яні ложки та силіконовий посуд з дерев'яними ручками, слід мити вручну. Найкраще мити їх одразу після використання гарячою водою з м'яким милом.

Чіп Малт, співзасновник Made In, вважає за краще використовувати лимон і трохи харчової соди, що також є найкращим способом позбутися будь-яких запахів, які могла ввібрати ваша дерев'яна ложка.

«Протріть поверхню розрізаною стороною половинки лимона або пастою з соди та води. Або ж ви можете просто посипати її содою, щедро вичавити лимонний сік і дати ложці трохи промаринуватися. Обов'язково змийте її мильною водою і дайте їй повністю висохнути на повітрі», – зазначає Малт.

Змащення дерев'яних ложок

Щоб реанімувати пошкоджені дерев’яні ложки, злегка натріть їх горіховою або лляною олією. Переконайтеся, що олія повністю вбралася, перш ніж користуватися ложками. Ви можете робити це раз на місяць.

Не замочуйте їх і не кладіть у посудомийну машину

Тривалий вплив води пошкоджує дерев’яні ложки, тому не замочуйте їх у воді і ніколи не кладіть у посудомийну машину. Якщо дерево вбере занадто багато води, що може статися в посудомийній машині, воно розбухне і, зрештою, потріскається. Крім того, висока температура може деформувати деревину і погіршити її покриття. Якщо ви випадково поклали дерев'яні ложки в посудомийну машину, змащення допоможе відновити їх.