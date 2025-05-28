Не всі поверхні однаково стійкі до її дії – деякі під впливом лимонної кислоти можуть зіпсуватись

Лимонна кислота добре справляється з багатьма видами забруднень, тому часто використовуються для прибирання в оселі. Проте не всі поверхні однаково стійкі до її дії – деякі під впливом лимонної кислоти можуть зіпсуватись. Ukr.Media розповідає, які поверхні не можна чистити цим засобом.

Гумові ущільнювачі

Лимонний сік або лимонна кислота шкідлива для ущільнювальних гумок у холодильниках та пральних машинах. Ці елементи побутових приладів дуже чутливі до кислот. Через їхній вплив гумки можуть руйнуватися та втрачати свою еластичність, що може призвести до протікань або інших проблем.

Мідь та алюміній

Предмети з міді та алюмінію також не варто обробляти лимонною кислотою. Вона може спричинити корозію та зміну кольору. Також при контакті з кислотою мідні вироби можуть потемніти, а алюмінієві – покритися непривабливими плямами. Це стосується як кухонного приладдя, так і декоративних елементів.

Хромовані поверхні

Хромовані деталі, такі як змішувачі, ручки та фурнітура, потребують акуратного догляду. Кислота здатна пошкодити захисний шар хрому та призвести до потемніння або корозії.

Натуральний камінь

Стільниці з натурального каменю, такі як мармур, кварцит, онікс або граніт, мають пористу структуру, тому легко вбирають кислоту. У результаті камінь руйнується, а зовнішній вигляд з часом погіршується.

Паркет

Лимонна кислота також небезпечна і для паркету. Вона може зруйнувати захисний шар, змінити колір та навіть структуру деревини. У результаті можуть з’являтися тріщини та інші дефекти.