Секрет бездоганного посуду: як позбутися подряпин на тарілках за допомогою двох інгредієнтів
З часом навіть найякісніший посуд втрачає свій бездоганний вигляд – на тарілках з’являються дрібні подряпини. Але не поспішайте викидати улюблені тарілки – їх можна оновити. «Главред» розповідає, як позбутися подряпин за допомогою двох інгредієнтів.
Фахівчиня з прибирання Шантель Міла у своєму відео поділилася ефективним способом, як позбутися подряпин на посуді.
Отже, щоб відновити зовнішній вигляд улюбленого посуду, вам потрібно всього два інгредієнти:
- харчова сода;
- рідина для миття посуду.
Змішайте ці компоненти у пасту (додавайте більше соди та менше рідини) та нанесіть її на пошкоджену ділянку. Протріть подряпини акуратно м’якою губкою з шорсткою стороною, а потім змийте залишки пасти та дайте висохнути посуду.
Чому це працює?
Харчова сода діє як м’який абразив та має змогу дбайливо полірувати поверхню посуду. А засіб для миття посуду допомагає видалити жир, бруд та залишки нальоту, посилюючи ефект соди.
Разом ці компоненти мінімізують дрібні подряпини, при цьому не пошкоджуючи матеріал.