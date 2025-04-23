Разом ці компоненти мінімізують дрібні подряпини, при цьому не пошкоджуючи матеріал

З часом навіть найякісніший посуд втрачає свій бездоганний вигляд – на тарілках з’являються дрібні подряпини. Але не поспішайте викидати улюблені тарілки – їх можна оновити. «Главред» розповідає, як позбутися подряпин за допомогою двох інгредієнтів.

Фахівчиня з прибирання Шантель Міла у своєму відео поділилася ефективним способом, як позбутися подряпин на посуді.

Отже, щоб відновити зовнішній вигляд улюбленого посуду, вам потрібно всього два інгредієнти:

харчова сода;

рідина для миття посуду.

Змішайте ці компоненти у пасту (додавайте більше соди та менше рідини) та нанесіть її на пошкоджену ділянку. Протріть подряпини акуратно м’якою губкою з шорсткою стороною, а потім змийте залишки пасти та дайте висохнути посуду.

Чому це працює?

Харчова сода діє як м’який абразив та має змогу дбайливо полірувати поверхню посуду. А засіб для миття посуду допомагає видалити жир, бруд та залишки нальоту, посилюючи ефект соди.

Разом ці компоненти мінімізують дрібні подряпини, при цьому не пошкоджуючи матеріал.