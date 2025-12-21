Ці плями не означають, що яйце зіпсоване

Часто при розбиванні яйця на сковороду чи в миску ми бачимо на жовтку маленьку червону або буро-червону цятку, яка може налякати та викликати питання про безпеку продукту. ТСН розповідає, чи можна їсти такі яйця.

Що означає червона пляма на жовтку?

Ці плями не означають, що яйце зіпсоване. Також, це не слід крові в прямому сенсі. Експерти пояснюють, що найчастіше це невеликий згусток крові або пігментної тканини, який з’являється під час формування яйця в організмі курки. Така особливість може виникнути через:

Дрібне пошкодження капіляра. Гормональні зміни у птиці. Вік курки або стрес.

Чи безпечно їсти такі яйця?

За словами експертів, яйце з червоною плямою є безпечним, якщо воно свіже, не має неприємного запаху, білок виглядає прозорим, а шкаралупа не пошкоджена. Таку пляму можна видалити ложкою чи просто залишити: вона не впливає на смак та поживну цінність яйця.

Якщо яйце пахне гниллю, білок став сіруватим або зеленкуватим, а жовток розпливається і має неприродний колір – таке яйце їсти не можна.