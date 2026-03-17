Побілка дерев давно стала звичною процедурою для багатьох садівників. Однак не всі знають, що існують альтернативні способи захисту кори від сонця, морозів і шкідників. Один із таких методів виглядає незвично, але є доволі ефективним. Йдеться про використання звичайної харчової фольги замість традиційного вапна. Детальніше про це пише «1 Хвилина».

Чому фольга працює краще

Основна проблема для дерев наприкінці зими – різкі перепади температури. Вдень кора нагрівається під сонцем, а вночі різко охолоджується. Фольга відбиває сонячні промені, не даючи стовбуру перегріватися, що допомагає уникнути тріщин.

Захист від шкідників

Окрім температурного захисту, фольга відлякує гризунів. Вони не люблять її текстуру та звук, тому рідше пошкоджують кору. Це особливо важливо для молодих дерев, які найбільш вразливі.

Як правильно використовувати

Для цього підійде звичайна кухонна фольга. Нею обмотують нижню частину стовбура – від землі до перших гілок. Закріпити матеріал можна мотузкою або стрічкою, щоб він добре тримався.

Переваги методу

Такий спосіб не потребує багато часу і зусиль. На відміну від побілки, фольгу не змиває дощ і вона довше зберігає свої властивості. Це просте рішення допомагає ефективно захистити дерева та зберегти їх здоровими.