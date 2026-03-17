Побілка дерев вапном вважається корисною процедурою, яка допомагає захистити кору від сонця, шкідників і перепадів температури. Проте навесні вона підходить не для всіх рослин і в окремих випадках може завдати шкоди. Особливо обережними слід бути з певними видами дерев, які мають чутливу кору. Щоб не нашкодити саду, важливо знати, які дерева краще не білити в цей період. Про це пише ТСН.

Молоді дерева

Найбільш вразливими до побілки є молоді саджанці. Їхня кора ще тонка і легко пошкоджується, тому вапно може спричинити опіки. У результаті дерево слабшає, гірше росте та стає більш чутливим до хвороб.

Кісточкові культури

До цієї групи належать вишня, черешня, абрикос і персик. Вони мають ніжну кору, яка погано реагує на оброблення вапняними розчинами. Надто концентрована суміш може викликати тріщини та пошкодження.

Декоративні дерева

Декоративні види часто не потребують побілки взагалі. Вони добре пристосовані до природних умов і мають власні механізми захисту. Вапно може зіпсувати їхній вигляд і порушити природний баланс.