Сьогодні дедалі більше людей прагнуть отримати екологічно чисті овочі

У червні на картопляних грядках активно з’являється один із найнебезпечніших шкідників – колорадський жук. За лічені дні він може знищити зелену масу рослин, залишивши господарів без урожаю. Чим обробити картоплю, пише Тelegraf.

Хімічні засоби не тільки коштують чималі гроші, але й можуть завдати шкоди здоров’ю та довкіллю. Тому дедалі більше дачників повертаються до перевірених народних способів, які використовували ще наші бабусі.

Полин

Одним із найдієвіших засобів вважається настій з гіркого полину. Приблизно 300-400 грамів свіжої трави заливають окропом (10 літрів) і залишають настоюватися на кілька годин. Потім відвар проціджують і використовують для обприскування картоплі у вечірній час, коли спадає спека. Різкий запах полину відлякує жуків і змушує їх залишати ділянку.

Щоб настій краще тримався на листках, у нього додають трохи дігтярного мила, воно діє як природний прилипач. Обробку варто повторювати кожні 7-10 днів або після дощу.

Часниковий настій

Ще один доступний засіб – часниковий настій. Для його приготування 200 грамів зубчиків подрібнюють і заливають літром теплої води. Суміш настоюють добу, після чого розводять у 10 літрах води і додають ложку рідкого мила.

Іноді замість зубчиків використовують часникове бадилля або цибулиння, це не менш ефективно і доступніше.

Зола

Деревна зола – ще один перевірений природний засіб. Її розсипають по вологому листю картоплі вранці, коли ще є роса. Личинки й дорослі жуки не переносять лужного середовища і залишають такі рослини.

Для підсилення ефекту золу можна змішати з тютюновим пилом чи гірчичним порошком. Але важливо не перестаратися, щоб не обпалити листя.

Ручне збирання

До появи хімії селяни щоденно обходили грядки і збирали жуків вручну, кидаючи їх у ємності з солоним розчином або гасом. На невеликій ділянці цей спосіб досі є ефективним.

Також використовували приманки з картопляного лушпиння, змоченого у сиропі. Жуки тягнулися на запах і застрягали в липкій масі.

Рослини, що відлякують шкідників

Міжряддя картоплі традиційно засаджували ароматними рослинами, такими як календула, чорнобривці, часник, цибуля. Вони створювали природний бар'єр, який не подобався шкідникам.

Окрему роль відігравала настурція: її квіти прикрашали город і водночас приваблювали хижих комах, які знищували личинок жуків.