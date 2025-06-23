Потайний шкідник, який може знищити все на городі: як боротися зі сліпаком
Більшість садівників і фермерів рано чи пізно стикається з проблемою надокучливих тварин-шкідників, які можуть суттєво знизити врожайність або навіть повністю знищити плоди. Одним із найнебезпечніших підземних шкідників є сліпак – гризун, який руйнує кореневу систему і псує бульби, накоплюючи їх у підземних сховищах. Як з ними боротися, пише Аgrostory.
Хто такий сліпак і чому він небезпечний
Сліпак – не кріт, хоча живе під землею. Це великий гризун довжиною 30-32 см і вагою до 700 г. Він активно риє тунелі зубами та кінцівками, утворюючи характерні купки землі – кротовиння. Сліпак веде нічний спосіб життя, не впадає в зимову сплячку, і може годинами прогризати ґрунт у пошуках коренів і бульб.
Самі тунелі мають кілька ярусів – харчовий (для пошуку їжі) і житловий. Одна особина може прокопати до 3000 м ходів, а іноді перетворює власну нору на склад. Через це втрата врожаю і дестабілізація ґрунту – часті наслідки зараження сліпаками.
Як виявити сліпаків на ділянці
Головна ознака – кротовиння: купки висипаної ґрунту біля входів до нір. Нори утворюються багаторівнево, тож і шкідник може оселитися досить глибоко. Часто присутність сліпака видно по знищеній картоплі або інших коренеплодах, він може накопичувати запаси в підземних коморах до 50 кг.
Ефективність різних методів боротьби зі сліпаком
Засоби, які не відлякають шкідника:
- вібраційні флюгери та пластикові пляшки, що гудять на вітрі – малоефективні навіть на шумних об’єктах;
- ультразвукові та електромагнітні відлякувачі працюють не краще;
- сильні запахи (бузина, чорнокорінь, полин, м’ята) – теж не проганяють тварину, особливо якщо вона вже прилаштувалася.
Радикальні методи:
- хімічні отрути – ефективні лише якщо сліпак дійсно їх з’їсть;
- газова фумігація – шашками з сіркою або фосфіном; тимчасово знижує активність, але часто не усуває проблему назавжди;
- вода у нору — допомагає, якщо нора й тунелі невеликі та не розгалужені.
Механічні пастки:
- гачки на дроті («самостріл») – установка вхід у нору, гризун при спробі закрити отвір потрапляє в пастку;
- тунель-пастка – трубка з заслінками випуску; сліпак заходить і не може вийти;
- пружинна пастка («самостріл») – встановлюється над норою, автоматично спрацьовує при спробі закривання ходу.
Що обрати
Для молодих сліпаків, які не встигли розгорнути тунелі, можуть допомогти вода або пастки-труби. Для давно заселених ділянок дієві лише механічні пастки або хімічні засоби. Відлякувальні методи складно вважати ефективними, якщо ви прагнете довгострокового результату.