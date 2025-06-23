Більшість садівників і фермерів рано чи пізно стикається з проблемою надокучливих тварин-шкідників, які можуть суттєво знизити врожайність або навіть повністю знищити плоди. Одним із найнебезпечніших підземних шкідників є сліпак – гризун, який руйнує кореневу систему і псує бульби, накоплюючи їх у підземних сховищах. Як з ними боротися, пише Аgrostory.

Хто такий сліпак і чому він небезпечний

Сліпак – не кріт, хоча живе під землею. Це великий гризун довжиною 30-32 см і вагою до 700 г. Він активно риє тунелі зубами та кінцівками, утворюючи характерні купки землі – кротовиння. Сліпак веде нічний спосіб життя, не впадає в зимову сплячку, і може годинами прогризати ґрунт у пошуках коренів і бульб.

Самі тунелі мають кілька ярусів – харчовий (для пошуку їжі) і житловий. Одна особина може прокопати до 3000 м ходів, а іноді перетворює власну нору на склад. Через це втрата врожаю і дестабілізація ґрунту – часті наслідки зараження сліпаками.

Як виявити сліпаків на ділянці

Головна ознака – кротовиння: купки висипаної ґрунту біля входів до нір. Нори утворюються багаторівнево, тож і шкідник може оселитися досить глибоко. Часто присутність сліпака видно по знищеній картоплі або інших коренеплодах, він може накопичувати запаси в підземних коморах до 50 кг.

Ефективність різних методів боротьби зі сліпаком

Засоби, які не відлякають шкідника:

вібраційні флюгери та пластикові пляшки, що гудять на вітрі – малоефективні навіть на шумних об’єктах;

ультразвукові та електромагнітні відлякувачі працюють не краще;

сильні запахи (бузина, чорнокорінь, полин, м’ята) – теж не проганяють тварину, особливо якщо вона вже прилаштувалася.

Радикальні методи:

хімічні отрути – ефективні лише якщо сліпак дійсно їх з’їсть;

– ефективні лише якщо сліпак дійсно їх з’їсть; газова фумігація – шашками з сіркою або фосфіном; тимчасово знижує активність, але часто не усуває проблему назавжди;

– шашками з сіркою або фосфіном; тимчасово знижує активність, але часто не усуває проблему назавжди; вода у нору — допомагає, якщо нора й тунелі невеликі та не розгалужені.

Механічні пастки:

гачки на дроті («самостріл») – установка вхід у нору, гризун при спробі закрити отвір потрапляє в пастку;

(«самостріл») – установка вхід у нору, гризун при спробі закрити отвір потрапляє в пастку; тунель-пастка – трубка з заслінками випуску; сліпак заходить і не може вийти;

– трубка з заслінками випуску; сліпак заходить і не може вийти; пружинна пастка («самостріл») – встановлюється над норою, автоматично спрацьовує при спробі закривання ходу.

Що обрати

Для молодих сліпаків, які не встигли розгорнути тунелі, можуть допомогти вода або пастки-труби. Для давно заселених ділянок дієві лише механічні пастки або хімічні засоби. Відлякувальні методи складно вважати ефективними, якщо ви прагнете довгострокового результату.