Сильний аромат базиліка неприємний для змій

Найчастіше плазуни з’являються там, де є висока трава, хащі, купи сміття чи гною або малинники, які давно не обрізали. Проте є простий і безпечний спосіб знизити ймовірність зустрічі з ними – посадити рослини з різким запахом, який змії не переносять. Про які рослини йдеться, пише «24 Канал».

Які рослини варто висадити

Чорнобривці (тагетеси)

Ці невибагливі квіти з яскравим ароматом ефективно відлякують змій. Їх можна висаджувати вздовж паркану, на клумбах чи між грядками. Для людини цей запах приємний, а от для змій – нестерпний.

Хризантеми

У хризантемах міститься природна речовина піретрум, яка токсична для багатьох комах і навіть для змій. Висадивши ці квіти на ділянці, ви не лише отримаєте гарну осінню прикрасу, а й створите додатковий захист від небажаних гостей.

Часник

Його характерний запах не до вподоби зміям. Висаджуйте часник на городі або навіть окремими рядами біля межі ділянки – це створює природний бар’єр для плазунів.

Полин

Ця дика рослина часто росте сама по собі, але її не варто знищувати. Запах полину добре відлякує як вужів, так і гадюк. Можна також висівати його спеціально навколо господарських споруд або між грядками.

Базилік

Сильний аромат базиліка також неприємний для змій. До того ж ця рослина стане корисним доповненням на кухні. Висаджуйте базилік на сонячних місцях, зокрема біля вікон, тераси чи на грядках.