До промерзання ґрунту варто встановити надійний захист

Узимку небезпеку для молодих плодових дерев становлять не лише морози, а й гризуни. Миші та полівки можуть обгризати кору біля самої землі, а зайці дістаються до вищих частин стовбура й нижніх гілок. Якщо тварини пошкодять кору по всьому колу дерева, саджанець може загинути. Тому ще до промерзання ґрунту варто встановити надійний захист, який не дозволить тваринам дістатися до стовбура. Про це пише Extension.

Як захистити саджанці металевою сіткою

Один із найнадійніших способів уберегти молоді яблуні, груші та інші дерева – встановити навколо стовбура циліндр із дрібної металевої сітки. Така огорожа створює фізичну перешкоду для гризунів і зайців, але водночас не перешкоджає доступу повітря до кори.

Для цього оберіть сітку з невеликими отворами – приблизно 6 міліметрів. Сформуйте з неї циліндр, залишивши між металом і стовбуром близько 15 сантиметрів. Важливо, щоб огорожа не торкалася кори та не пошкоджувала її під час вітру.

Нижній край сітки заглибте в землю на 5–8 сантиметрів. Це не дозволить мишам і полівкам пролізти під огорожею. Краї конструкції надійно закріпіть, а біля поверхні ґрунту перевірте, чи немає щілин.

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Висоту огорожі потрібно визначати з урахуванням снігового покриву. Щоб зайці не дісталися до кори, вона має підніматися приблизно на 45–60 сантиметрів вище очікуваного рівня снігу. За потреби захистіть також нижні гілки, до яких можуть дотягнутися тварини.

Після сильних снігопадів перевіряйте стан огорожі. Якщо біля дерева утворився високий замет, заєць може використати його як сходинку та дістатися до кори над сіткою. У такому разі частину снігу варто відгорнути від стовбура.

Чи захистять дерева агроволокно та хвойне гілля

Для зимового укриття саджанців часто використовують агроволокно. Воно допомагає захистити рослини від несприятливих погодних умов і частково зменшує вплив морозу. Проте цей матеріал не створює надійного механічного бар’єра для мишей і зайців, тому не може повністю замінити металеву сітку.

Ще один поширений матеріал – лапник, тобто гілки хвойних дерев. Ними обкладають стовбури, щоб додатково захистити рослини взимку. Однак не варто покладатися лише на запах хвої або гострі голки: вони не гарантують, що гризуни не пошкодять кору.

Якщо на ділянці вже були випадки пошкодження саджанців, краще встановити саме сітчасту огорожу. За потреби її можна поєднати з іншими матеріалами для додаткового захисту від холоду.

Що ще зробити, щоб миші не пошкодили дерева

Важливо не лише закрити доступ до стовбура, а й прибрати місця, де можуть ховатися дрібні гризуни. Висока трава, бур’яни та купи рослинних решток створюють для них зручні укриття, особливо взимку.

Перед настанням морозів приберіть суху рослинність навколо молодих дерев. Якщо використовуєте мульчу, не насипайте її впритул до стовбура – залиште основу дерева відкритою. Товстий шар органіки біля кори може стати прихистком для мишей і полівок.

Також періодично оглядайте саджанці протягом зими. Перевіряйте, чи не пошкоджена сітка, чи не з’явилися щілини біля землі та чи не піднявся сніг вище захисної огорожі. Такі прості заходи допоможуть зберегти кору молодих дерев і підготувати сад до весняного сезону.