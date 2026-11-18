Правильне складання полін допомагає прискорити висихання

Заготівля дров потребує часу, особливо якщо деревина свіжа. Проте правильне складання полін допомагає прискорити їх висихання. У Норвегії використовують особливий спосіб укладання, який забезпечує кращу циркуляцію повітря. Dom.Wp розповідає, як скласти дрова норвезьким методом.

У чому секрет норвезького методу?

Один із найвідоміших способів – хрестоподібне укладання. Скандинави розміщують один шар полін уздовж, а наступний – упоперек, залишаючи між ними достатньо простору для вільної циркуляції повітря.

Інший варіант – норвезький спосіб складання дров по колу. Поліна розташовують так, щоб посередині залишався вертикальний отвір. Цей канал діє за принципом димоходу – тепле повітря підіймається вгору, створюючи природну тягу. Завдяки цьому волога швидше випаровується, а дрова краще просихають.