Вільха має меншу щільність, ніж дуб чи граб, але вона вражає своїми властивостями горіння, легкістю обробки та неймовірним ароматом

Для опалення будинку використовують різні породи деревини. Одним із найкращих варіантів вважають дуб, однак він коштує досить дорого й потребує тривалого сушіння. Заощадити можна, обравши доступнішу альтернативу – вільху, яка також добре підходить для опалення. Dom.Wp розповідає, у чому її перевари.

Чому варто обрати вільху?

Вільха має меншу щільність, ніж дуб чи граб, але вражає своїми властивостями горіння, легкістю обробки та неймовірним ароматом. Це легка та м’яка порода дерева, тому з нею доволі легко працювати. Вона легко розколюється та швидко сохне, тому час її витримки значно коротший, ніж у твердих порід.

Ця деревина також цінується за своє чисте та тихе горіння. Вона швидко досягає високої температури, створюючи яскраве та рівномірне полум’я.

Крім того, під час горіння вона виділяє мінімум диму та сажі, залишаючи лише сліди попелу.

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Скільки тепла дадуть вільхові дерева?

Хоча вільха чудово горить, варто пам’ятати про її особливості як опалювального матеріалу:

Теплотворна здатність становить приблизно 13–15 МДж/кг (орієнтовна теплотворна здатність після висихання – близько 1600 кВт·год/м³ або 4 кВт·год/кг). Цей показник дещо нижчий, ніж у твердих порід (таких як граб, бук чи дуб), тому вільха дає трохи менше тепла з того самого об’єму.

Щільність – близько 520 кг/м³ після висушування. Для порівняння, тверді листяні породи мають значно вищі показники (бук – близько 680 кг/м³, дуб – близько 660 кг/м³, а рекордний граб – аж 750 кг/м³). Саме завдяки нижчій щільності вільха є легшою деревиною, її простіше рубати, і вона швидше віддає тепло.

Час висихання. Завдяки більш пухкій структурі деревина вільхи висихає дуже швидко – при правильному зберіганні дрова готові до використання значно швидше, ніж інші листяні породи.

Вільхові дрова будуть дуже ефективними для: