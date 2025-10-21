Важливим пріоритетом зберігання дров є забезпечення їх сухості

Зберігання дров здається простою справою, але часто господарі можуть допускати типові помилки, через які вони ризикують отримати деревину, що погано горить або швидко псується. Better Homes and Gardens розповідає, як не варто зберігати дрова на зиму.

Залишати дерева без покриття

Важливим пріоритетом зберігання дров є забезпечення їх сухості. Не слід залишати дрова на відкритому повітрі. Краще зберігати їх у накритому місці або під брезентом, щоб захистити від дощу чи снігу.

Зберігати дрова біля будинку

Може виникнути спокуса розмістити дрова біля будинку для легкого доступу, але комах та термітів приваблює деревина. Якщо ваші дрова – поблизу вашого будинку, ці шкідники можуть легко потрапити в приміщення і завдати шкоди. Краще створити сховище для дров за кілька метрів від вашого помешкання.

Зберігати поблизу дерев та інших споруд

Це також не найкращі місця, де можуть бути проблеми з циркуляцією повітря. Ваші дрова повинні залишатися сухими, а це означає, що вони потребують належної вентиляції. Для цього дрова повинні лежати у місці, де є потік повітря.

Зберігати на землі

Коли деревина лежить на землі, вона з більшою ймовірністю поглинає зайву вологу, що призводить до появи цвілі, грибка та навіть гниття. Тому потрібно скласти деревину на бетонну поверхню або встановити дерев’яні балки чи піддони, щоб підняти дерево над землею. Це сприятиме належній циркуляції повітря під деревиною та допоможе запобігти зараженню.

Занадто щільне укладання

Те, як ви складаєте дрова, також важливо. Їх слід складати нещільно, щоб між кожним шматком були невеликі проміжки. Цей додатковий простір зберігає шматки сухими, що забезпечить довший час горіння та мінімізує дим.

Застосовувати пестициди

Оскільки комахи є однією з головних проблем неправильного зберігання дров, у вас може виникнути спокуса застосувати пестициди для деревини. Однак під час паління дров, оброблених пестицидами, у повітря можуть виділятися токсичні випари, які шкідливі для вашого здоров’я.

Робити занадто високі штабелі

Висота штабелів не має перевищувати 130 сантиметрів. Занадто високий штабель може бути незручним та небезпечним. А оптимальна висота гарантує легкий доступ до найвищих колод.