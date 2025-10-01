Для опалення будинку найкраще підходять дрова твердих порід

Коли наступають холоди, багато хто задумується, які дрова будуть найкращим паливом для обігріву дому. Від вибору породи та якості деревини залежить не лише тепло, але й економність та довговічність системи опалення. Chas.News розповідає, якими дровами краще опалювати будинок.

Які дрова краще обрати для опалення?

Під час вибору дров для опалення у першу чергу необхідно звертати увагу на дві характеристики: щільність породи та рівень тепловіддачі.

Для опалення будинку найкраще підходять дрова твердих порід: дуб, акація, граб, бук, ясен, береза. Найбільш популярними через високу тепловіддачу та відмінне згорання є дуб, береза та акація.

М’які породи дерев (листяні липа, верба, вільха, тополя та хвойні сосна та ялина) зазвичай обирають, щоби натопити баню або швидко розпалити багаття. Хоча і для опалення їх теж обирають, адже вони мають суттєву перевагу – нижчу ціну. Однак тут треба зважати на додаткові нюанси. Наприклад, сосна має непогану тепловіддачу, одна низьку щільність. Через це вона легко розгорається, але швидко перегорає. Тож для опалення великого будинку таких дров знадобиться більше ніж, наприклад, дубових.

Крім того, хвойні породи при горінні виділяють багато диму та смоли, що осідає на різних частинах обладнання та всередині димоходу.