Якщо ви плануєте використовувати балкон не просто як місце для зберігання речей чи сушіння білизни, варто зробити його теплим та комфортним. Це цілком можливо зробити самостійно. ТСН розповідає як правильно утеплити балкон.

Варіанти утеплення

Зовнішня теплоізоляція. Утеплювач розміщується з боку вулиці, поверх нього кладуться армувальна сітка та кілька шарів тинькування. Внутрішнє утеплення. Теплоізоляційні матеріали укладаються на всі внутрішні поверхні – стіни, підлогу та навіть стелю. Теплоізоляція з обох боків. Цей спосіб поєднує обидва варіанти.

Як утеплити стелю на балконі?

Теплоізоляційні роботи зазвичай виконуються зверху донизу. Для стелі необхідно зібрати настил із металевого профілю або дерев’яну з кроком до 60 сантиметрів. Переконайтеся, що всі горизонталі правильні та усуньте нерівності. Після цього розкривається та укладається утеплювач. До стелі матеріал потрібно додатково приклеювати, а щілини закладати монтажною піною. Завершити процес можна укладанням пінофолу фольгою вниз.

Як утеплити стіни балкона?

Спочатку потрібно проклеїти стики будівельним скотчем та використати пароізоляційну плівку. Після цього відбувається монтаж настил з дерев’яних брусків або металевого профілю та додавання самого утеплювача. Потім потрібно обшити настил вологостійким гіпсокартоном, фанерою або іншими листковими матеріалами, а в кінці – обробити стіни.

Як утеплити підлогу балкона?

Підлогу перед утепленням потрібно вирівняти та покласти гідроізоляційну плівку. Оброблюємо стики вологостійкою мастикою або герметиком та кладемо обраний утеплювач. Після цього заливаємо бетонну стяжку товщиною 4-5 сантиметри. Далі ви можете покрити підлогу ламінатом, лінолеумом чи навіть керамічною плиткою.