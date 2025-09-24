Утеплювати дерев’яні вікна потрібно, якщо мова йде про старі вікна

Коли стає холодно, багато хто замислюється, як зменшити втрату тепла через вікна – особливо якщо вони вже старі, а заміну робити складно чи дорого. УНІАН розповідає, як утеплити старі вікна без заміни.

Як найкраще утеплити старі вікна?

Утеплювати потрібно старі дерев’яні вікна, натомість сучасні дерев’яні рами тримають тепло досить добре, тому утеплення не потребують. Одним із найпростіших способів є використання поролону або вати. Ними можна затикати щілини, а зверху клеїти звичайним скотчем або спеціальним для вікон.

Також можна використовувати звичайний папір або звичайну газету, розмочену у воді. Щоб папір тримався, його слід змастити змоченим у воді господарським милом. Але такий спосіб має свої мінуси: рама вікна може забруднитися тим же милом, а якщо використовувати скотч – фарба може відірватися разом зі скотчем.

Ще один спосіб утеплення – ущільнювачі. Перед тим як їх клеїти, поверхню потрібно підготувати – очистити від пилу та бруду, а також знежирити. Після цього потрібно поміряти розміри ущільнювачів та підрізати у них кутики на 45 градусів, а потім тільки клеїти на вікна. Також можна використати силіконовий герметик, але цей варіант підходить для нерухомих при відкриванні частин вікна.