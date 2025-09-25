фото Кingspan

Якісне та правильне утеплення покрівлі впливає не лише на економію ресурсів взимку, а й на комфортну температуру влітку

Власники приватних будинків часто стикаються з проблемою втрати тепла під час опалювального сезону. І проблема може бути у даху будинку, який був неякісно утеплений. Це впливає не лише на економію ресурсів взимку, а й на комфортну температуру влітку. Itera Group розповідає, як правильно утеплити покрівлю. Які матеріали підходять для утеплення? Мінеральна вата. Підходить для скатної та плоскої покрівлі. Вона екологічна, добре утримує тепло, проста в монтажі та має звукоізоляційні характеристики. Скловата. Виготовляється з кварцового піску або склобою. Вона добре тримає форму, не пропускає прохолоду та шум, витримує температуру до +500°C. Пінополіуретан. Наноситься у рідкому вигляді, після чого завдяки хімічній реакції та дотриманню умов інструкції піниться та твердне. З переваг цього матеріалу виділяють високі теплоізоляційні властивості, герметичність, відмінну клейкість. Керамзит. Сипуча суміш гранул різного розміру, пориста та легка. Підходить для утеплення даху, горища та міжповерхових перекриттів. Він не горючий, екологічний та має високий рівень звукопоглинання. Проте керамзит дає додаткове навантаження на дах.

