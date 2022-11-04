В утепленні та обробці беруть участь усі конструктивні елементи покрівлі

Горище можна облаштувати під мансарду при наявності висоти не менше 2,3 м в більшості приміщення. Проте спочатку необхідно ізолювати його від теплових втрат, проникнення вологи, впливу вітру. Для цього потрібно вибрати матеріал, що відповідає нормативним вимогам, і виконати грамотний монтаж (бажано довірити це професіоналам). VBud розповідає про нюанси утеплення мансарди.

Утеплення мансарди має низку переваг:

створює додаткову корисну площу;

знижує теплові втрати і дає можливість регулювати роботу системи опалення, знижуючи витрати;

забезпечує рівномірних схід снігу з покрівлі взимку;

дерев’яні елементи покрівлі зберігаються краще, а отже, збільшується їх експлуатаційний період;

у приміщенні виключається утворення конденсату.

В утепленні та обробці беруть участь усі конструктивні елементи покрівлі. Важливою умовою при виконанні теплозахисту є дотримання послідовності монтажу шарів:

Покрівельне покриття всередині мансарди повинно мати гідроізоляцію. Для цього використовується спеціальна плівка або дифузійна мембрана. Утеплювальний матеріал укладається одним чи кількома шарами. Обрешітка монтується з дерева або профілів на кроквяні елементи. Шар пароізоляції виконує важливу функцію захисту утеплювача від впливу парів. Обробна поверхня виконується з гіпсокартону або інших оздоблювальних матеріалів.

Підготовка до утеплення

Спершу слід оцінити стан покрівлі й окремих її елементів. Пошкоджені або деформовані ділянки потрібно відремонтувати. Робочу зону необхідно очистити від пилу, старої проводки і сміття. Дерев’яну конструкцію для продовження терміну експлуатації обробляють антисептичною речовиною і протипожежною сумішшю – антипіреном. Металеві елементи при необхідності очищають від корозії і фарбують.

Далі кріпиться гідроізоляційна плівка степлером на крокви, з відступом для вентиляції від 50 до 100 мм. Після цього з металевих профілів чи дерев’яних рейок монтується обрешітка для утеплювача.

Вибір утеплювача

Як утеплювач можна використовувати базальтову вату, для укладання якої необхідний каркас – з дерев’яних рейок або профілю. Габарити каркасних осередків повинні бути меншими за плити утеплювача на 5 см з кожного боку. Після укладання утеплювача потрібно закріпити степлером пароізоляційну плівку, заходячи на попередню смугу не менше ніж на 10 см. Простий поліетилен використовувати категорично забороняється.

Доступну ціну має екструдований пінополістирол. Монтаж між крокв проводиться за допомогою клею і дюбелів. Укладати плити потрібно щільно до кроквяних елементів і один до одного. Сполучні щілини заповнюються монтажною піною для ущільнення.

Ще один можливий варіант – пінополіуретан, проте не всі майстри можуть його якісно змонтувати. Істотний недолік цього матеріалу – паронепроникність, але його можна виправити вентиляцією. Перевага утеплювача полягає в монолітному прошарку, що створює надійний бар’єр від холодного повітря і обвітрювання.

Особливості утеплення підлоги мансарди

Вибір матеріалу і способу монтажу підлоги мансарди залежать від типу перекриття – залізобетонне чи дерев'яне. Монтаж потрібно проводити за рівнем, а додаткове навантаження розрахувати зважаючи на несучу здатність перекриття між поверхами. Перед утепленням поверхню теж потрібно очистити, щілини та діри (якщо перекриття залізобетонне) закрити цементним розчином, після цього провести пароізоляцію.

Після утеплення залізобетонного перекриття щілини заливають будівельною піною, поверхню вирівнюють та заливають стяжкою, після чого виконують чистову обробку. При дерев’яному перекритті утеплювач укладають між балками, далі укладають пароізоляційну плівку, дошки та виконують чистову обробку.

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