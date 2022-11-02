Не варто шпаклювати і фарбувати стіни, а вже після цього міняти батареї

Ремонт будинку або квартири – справа недешева, і тому часто люди намагаються зекономити на певних роботах, матеріалах чи меблях. Але не всі заощадження себе виправдовують, і деколи через непродуману економію потім доводиться все переробляти і витрачати ще більше. Розповідаємо про найпопулярніші помилки при ремонті помешкання та на чому точно економити не можна.

1. Самостійний ремонт без професійності та досвіду. Якщо ви ніколи не робили ремонт самостійно, то не варто розраховувати на відеоінструкції з YouTube. Так, є певні прості роботи, які можна виконати без професіоналів, але не повністю увесь ремонт.

2. Відсутність дизайн-проекту. Без дизайн-проєкту доведеться регулярно перераховувати потребу в матеріалах.

3. Вибір оздоблювальних матеріалів лише за привабливістю. Ігноруючи інші параметри, ви можете придбати неякісні матеріали або ж такі, що не призначені для певного приміщення, чим зменшите його функціональність.

4. Порушення послідовності робіт. Не варто шпаклювати і фарбувати стіни, а вже після цього міняти батареї, адже стіни доведеться перешпакльовувати і перефарбовувати. Загальна правильна послідовність робіт:

складання докладного плану робіт;

демонтаж стін і обладнання перегородок;

проведення комунікацій: водопровід, електропроводка, вентиляція, опалення;

оздоблення стін;

влаштування підлоги;

облаштування стелі.

5. Ігнорування заміни проводки. Чим старіший будинок, тим старіша і менш пристосована до сучасних умов проводка. У подальшому це може спричинити короткі замикання, аварії та пожежі. Матеріали для заміни проводки варто купувати якісні, а сам процес довірити професіоналам.

6. Економія на точках розводки, недостатня кількість розеток і світла. Це додасть незручностей при використанні електроприладів, особливо на кухні. При недостатньому освітленні теж некомфортно читати, працювати, готувати їсти та й загалом жити.

7. Відсутність у проекті гідроізоляції та вентиляції. Перший крок до плісняви.

8. Різний рівень підлог. Це і незручно, і просто некрасиво.

9. Укладання підлогового покриття на стяжку, що не висохла. Це може призвести до деформації підлоги.

10. Укладання паркету або ламінату у ванній кімнаті та кухні. У кімнатах з підвищеною вологістю фахівці рекомендують укладати плитку, вінілове покриття, лінолеум.

11. Неправильний монтаж вікон. Монтаж віконних склопакетів – особливо важливий та відповідальний етап капітального ремонту, тому краще довірити його професіоналам. Самостійно добитися філігранної точності при вимірі віконних прорізів та правильної установки вікна надзвичайно складно.

12. Погана підготовка стін до оздоблювальних матеріалів. Підготовка (вирівнювання, штукатурка, шпаклівка) стін перед фарбуванням, укладанням плитки чи поклейкою шпалер має бути ретельною, щоб не довелося все потім переробляти.

13. Недотримання технології поклейки шпалер. Необхідно вибрати клей по типу шпалер і строго дотримуватися температурного режиму (від +18°С до +23°С) в приміщенні при проведенні робіт. В іншому випадку відклеювання шпалер не уникнути.

14. Неправильне розташування навісних шаф у кухні. Навісні шафи необхідно розташовувати на рівні очей з урахуванням їх ваги.

15. Неправильне розташування робочого трикутника на кухні. Мийка, холодильник та плита повинні розташовуватися максимально близько один від одного.

16. Віддаленість плити від витяжки. Витяжка не може втягувати гаряче повітря на великій відстані. Правильне розташування витяжки – строго над поверхнею плити, на висоті не більше 60-70 см.

17. Суміжний санвузол. Якщо ви живете не самі у квартирі, краще розділити ванну/душ та туалет.

18. Сантехніка сумнівного виробництва та дешеві водопровідні труби. На цьому точно не варто економити, адже неякісні труби та сантехніка можуть зламатися ще на етапі монтажу.

19. Замуровані труби. До них повинен бути вільний доступ в разі аварії, заміни або ремонту.

20. Відсутність захисту розеток у ванній. Якщо ви помилково придбали звичайні розетки, можна докупити окремо кришечки.

21. Помилки при розстановці меблів. Щоб не займатися зайвою перестановкою, спершу продумайте всі плюси і мінуси розташування меблів. Приміром, якщо встановити телевізор навпроти вікна, екран буде засвічувати сонячне світло. Якщо поставити крісло чи диван далеко від розеток, незручно буде заряджати гаджети та користуватися ними.

За матеріалами «БМК Атлант», W2 Studio, ASGroup

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