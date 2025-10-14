Найважливіше правило: не паліть те, що не є паливом

Правильне використання палива для опалення – це не лише про тепло в оселі. Це також про повітря, яким ми дихаємо. Під час спалювання вугілля, дров, пелет чи брикетів виділяються небезпечні речовини: чадний газ, дрібнодисперсний пил PM2.5, оксиди азоту, сірки, а також канцерогенні сполуки. Ці компоненти можуть викликати хронічні хвороби дихальних шляхів, серця й навіть онкологічні захворювання. Як зменшити їх концентрацію у повітрі і опалювати дім правильно, пише Департамент екології та природніх ресурсів ЛОДА.

Сухі дрова – ключ до чистого горіння

Одним із найважливіших моментів є використання сухої деревини. Дрова повинні бути добре просушеними – вологість нижче 20% дозволяє їм згоряти повністю, без зайвого диму. Для цього дрова тримають у сухому, добре провітрюваному місці, під навісом, з підкладкою під низом, щоб уникнути контакту з вологою. Ідеальний термін сушіння – щонайменше пів року. Що мокріше дерево, то більше диму і менше тепла ви отримаєте.

Як правильно розпалювати вогонь

Метод розпалювання також має значення. Наприклад, так званий «top-down» метод, коли великі поліна кладуться внизу, дрібні тріски – зверху, а підпал йде згори, дозволяє зменшити кількість диму на старті. Різні способи укладки, хрест-навхрест або конусом, забезпечують хорошу циркуляцію повітря і рівномірне горіння. У камінах і печах важливо, щоб полум’я розгорталось швидко і не було фаз тління, саме в тліючому режимі утворюється найбільше шкідливих речовин.

Пелети та брикети: зберігання і використання

При використанні пелет або брикетів також важливо дотримуватись інструкцій. Пелети зберігають у сухому приміщенні в герметичних мішках. Їх не кидають безпосередньо у вогонь, а завантажують у спеціальний бункер котла. Для брикетів важливо залишати простір для доступу повітря між шарами і не трамбувати їх у топці: це забезпечує повне згоряння без задушеного полум’я.

Що варто знати про вугілля

Особлива увага – вугіллю. Варто використовувати лише якісне, бажано антрацит або висококалорійні сорти з низьким вмістом золи. У котлах з колосниковою решіткою варто спочатку створити шар жару зі старого вугілля, а вже потім поступово додавати нове. Це дозволяє уникнути надмірного диму і забезпечує ефективне горіння. У печах без колосника слід уважно контролювати подачу повітря і не перевантажувати топку.

Регулярне чищення – запорука безпеки

Не менш важливі чистота та обслуговування. Засмічений димар або перегорілий котел – джерело не лише зниження ефективності, а й небезпеки. Регулярне прибирання попелу, прочищення димоходу і перевірка вентиляційної системи – базові кроки для безпеки та енергоефективності.

Що категорично не можна спалювати

Найважливіше правило: не паліть те, що не є паливом. Категорично заборонено спалювати пластик, пакети, гуму, фанеру, ДСП, пофарбовану деревину, сміття, побутові відходи. Під час горіння таких речовин у повітря вивільняються важкі метали, діоксини, формальдегіди та інші високотоксичні сполуки. Це не лише отруює довкілля, а й напряму шкодить здоров’ю вам і вашим близьким. Навіть листя та городні відходи краще компостувати, а не палити, особливо в опалювальних приладах.