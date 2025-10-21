Такий підхід дозволяє не лише забезпечити тепло в оселі, а й утилізувати садові відходи

Із настанням холодів українці все частіше шукають альтернативні способи обігріву житла, які дозволяють зменшити витрати на традиційне паливо. Особливо це актуально для власників приватних будинків, де система опалення може бути автономною. Про один із таких варіантів розповідає Raisa Pavlivna у своєму TikTok-акаунті.

Несподіване паливо – сухі гілки малини

Пенсіонерка з села Раїса Павлівна розповіла у своєму відео, що вже кілька років використовує для розпалювання грубки сухі гілки малини та інших садових рослин. Після обрізання вона не спалює їх на городі, як це часто буває, а збирає, висушує і зберігає для зимового використання. Ці залишки добре горять і дозволяють суттєво зменшити витрати на дрова.

Подвійна користь: тепло в хаті та порядок на ділянці

Такий підхід дозволяє не лише забезпечити тепло в оселі, а й утилізувати садові відходи з користю. Замість того щоб спалювати сухостій просто на ділянці або вивозити його, можна перетворити його на додаткове паливо. Це екологічно, економно і зручно, особливо для тих, хто має велику присадибну територію або сад.