Ви можете спробувати збільшити час очікування відповіді самостійно

Якщо телефон надто швидко припиняє дзвонити й переводить дзвінок на голосову пошту, ви можете спробувати збільшити час очікування відповіді самостійно. УНІАН розповідає, як збільшити час до автовідбою в телефоні.

Як збільшити час дзвінка?

Тривалість вхідного дзвінка визначає мобільний оператор, тому змінити її безпосередньо на смартфоні зазвичай неможливо. При цьому деякі оператори дозволяють самостійно налаштовувати затримку перед переадресацією на голосову пошту.

Абоненти Vodafone та Kyivstar можуть скористатися спеціальними USSD-командами:

Для Kyivstar потрібно набрати комбінацію **61*номер**N#, де замість N слід ввести кількість секунд. Доступні значення з кроком у 5 секунд, а максимальна тривалість становить 30 секунд.

Для Vodafone використовується команда *61*номер**ZZ#, де ZZ визначає тривалість очікування. Після введення команди потрібно натиснути кнопку виклику та дочекатися повідомлення про успішне налаштування переадресації, а потім перезавантажити телефон.

Видання BGR розповідає, що на деяких сучасних смартфонах Samsung Galaxy, зокрема моделях серій S22–S26, передбачена функція Direct Voicemail.

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Щоб знайти її, потрібно:

Відкрити додаток «Телефон». Натиснути на меню з трьома крапками у верхньому правому куті. Перейти в «Налаштування». Вибрати пункт «Пряма голосова пошта». Активувати функцію. Після активації необхідно увімкнути автоматичне перенаправлення дзвінків на голосову пошту. З’явиться параметр, що дозволяє вибрати, через скільки секунд це відбуватиметься.

За замовчуванням Samsung встановлює затримку у 20 секунд – це приблизно 5–6 гудків. Але все ж максимальне значення також залежить від оператора. Після зміни параметра просто попросіть кого-небудь зателефонувати вам і перевірити, як довго він тепер дзвонить.