Саме укриття є одним із найважливіших етапів осінньої підготовки плетистих троянд

Плетисті троянди потребують особливої уваги восени, адже від підготовки до холодів залежить, як вони переживуть зиму та розвиватимуться наступного сезону. У цей період важливо не лише правильно поливати й підживлювати рослини, а й обережно поставитися до обрізки. Окрему увагу слід приділити укриттю довгих пагонів. Більше про правильний догляд пишуть Gorodniki.

Як поливати плетисті троянди восени

Восени кількість поливів потрібно визначати за погодою. Якщо сезон сухий і дощів мало, троянди потребують додаткової вологи.

За дощової погоди регулярно поливати кущі не потрібно. Надлишок вологи перед зимою рослині не потрібен, тому орієнтуйтеся насамперед на стан ґрунту та кількість опадів.

Чим підживити троянди перед зимою

Осіннє підживлення допомагає підготувати рослину до холодного періоду. Для цього можна використовувати спеціалізовані рідкі добрива для квітучих рослин, дотримуючись інструкції виробника.

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Також восени для приствольного кола можна використовувати компост або перегній. Ще один варіант – попіл. У матеріалі зазначається, що приблизно пів літра попелу може забезпечити рослину калієм.

Для осіннього підживлення також використовують мінеральні добрива. У цей період варто обирати склади з калієм і фосфором та мінімальною кількістю азоту або зовсім без нього. Надлишок азоту стимулює ріст зеленої маси, тоді як восени рослині важливіше підготуватися до холодів.

Чи потрібно обрізати плетисті троянди

Осіння обрізка плетистих троянд залишається спірним питанням. У різних квітникарів є власні підходи до цієї процедури, тому універсального варіанта для всіх рослин немає.

Один із підходів полягає в тому, щоб восени взагалі не проводити обрізку. Особливо це стосується добре здерев’янілих пагонів, які не радять видаляти без необхідності.

Інший варіант – обмежитися санітарною обрізкою. У такому разі видаліть надламані та явно пошкоджені пагони. Хворі частини обріжте до здорової тканини.

Також можна трохи вкоротити пагони, видаливши відцвілі бутони та зрізавши приблизно 5–10 см їхньої довжини. Сильно вкорочувати кущ не рекомендують, адже довгі пагони легше пригнути до землі перед укриттям.

Як підготувати плетисту троянду до укриття

Саме укриття є одним із найважливіших етапів осінньої підготовки плетистих троянд. Довгі пагони потрібно обережно зібрати разом і поступово нахилити до поверхні землі.

Перед укладанням пагонів можна використати сухе листя, щоб зменшити їхній безпосередній контакт із землею. Після цього зверху встановлюють покривний матеріал.

Для укриття можна використовувати агроволокно. Важливо, щоб матеріал захищав пагони від зимових умов, але водночас укриття було організоване без зайвого ущільнення.

Чим довші та гнучкіші пагони залишаться після осінніх робіт, тим простіше їх пригнути та вкрити. Саме тому надмірна обрізка перед зимою може ускладнити підготовку куща.