Якщо смартфон підтримує автоматичні оновлення, цю функцію можна залишити увімкненою

Багато власників смартфонів відкладають системні оновлення, якщо телефон і без них працює нормально. Хтось не хоче витрачати час на встановлення, а хтось побоюється змін у звичному інтерфейсі чи появи нових помилок. Проте оновлення операційної системи потрібні не лише для додавання нових функцій. Детальніше про це пише УНІАН.

Разом із новою версією виробники можуть виправляти вразливості, усувати помилки та покращувати сумісність системи з програмами. Якщо постійно натискати «Пізніше», смартфон поступово залишатиметься без важливих виправлень.

Навіщо смартфону системні оновлення

Оновлення операційної системи зазвичай містять кілька типів змін. Це можуть бути нові функції, виправлення помилок, покращення стабільності та патчі безпеки.

Останні особливо важливі, адже в програмному забезпеченні час від часу виявляють уразливості. Після їхнього виявлення розробники випускають виправлення, які закривають потенційні шляхи для атак.

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Тому навіть оновлення, після якого зовні майже нічого не змінилося, може бути важливим для захисту смартфона.

Що буде, якщо не оновлювати телефон

Найважливіший ризик пов'язаний із безпекою. Якщо смартфон не отримує доступних виправлень, відомі вразливості можуть залишатися невиправленими. Це не означає, що пристрій обов’язково стане жертвою атаки, але рівень захисту може бути нижчим.

Проблеми можуть виникнути й з програмами. Розробники застосунків поступово орієнтуються на нові версії операційних систем, тому на застарілому програмному забезпеченні окремі програми можуть працювати нестабільно або з часом перестати підтримуватися.

Ще одна можлива проблема – несумісність із новими функціями та сервісами. Смартфон може залишатися справним, але його програмне забезпечення поступово відставатиме від вимог сучасних застосунків.

Чи потрібно встановлювати кожне оновлення одразу

Не всі оновлення однакові. Великі оновлення операційної системи можуть змінювати інтерфейс, додавати функції та потребувати більше часу для встановлення. Натомість невеликі патчі безпеки часто спрямовані саме на виправлення конкретних уразливостей.

Перед встановленням великого оновлення можна перевірити інформацію про нього та переконатися, що смартфон сумісний із новою версією. А от важливі виправлення безпеки не варто систематично відкладати на тижні чи місяці.

Як оновити Android та iPhone

На Android назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона. Зазвичай потрібно відкрити «Налаштування», знайти розділ «Система» або «Оновлення програмного забезпечення» та перевірити наявність нової версії.

На iPhone шлях зазвичай такий: «Параметри» → «Загальні» → «Оновлення ПЗ».

Перед встановленням великого оновлення бажано під’єднати смартфон до зарядного пристрою або переконатися, що акумулятор достатньо заряджений. Також варто використовувати надійне Wi-Fi-з’єднання та заздалегідь створити резервну копію важливих даних.

Якщо смартфон підтримує автоматичні оновлення, цю функцію можна залишити увімкненою. Це допоможе не пропускати важливі виправлення та не стежити за кожним новим випуском вручну.