Якщо головним критерієм є саме довговічність, не варто вибирати кабель лише за типом роз’єму

USB-C став основним роз’ємом для сучасних смартфонів, планшетів та інших гаджетів, тоді як Lightning досі використовується у старіших пристроях Apple. Здавалося б, новіший стандарт має бути не лише швидшим, а й надійнішим. Проте довговічність кабелю залежить не тільки від типу роз’єму. Більше про це пише BGR.

USB-C та Lightning мають різні конструкції, однак немає переконливих підстав стверджувати, що один із цих стандартів завжди буде значно міцнішим за інший. На термін служби набагато сильніше впливають матеріали, якість виготовлення та умови використання.

Що насправді визначає довговічність кабелю

Під час щоденного використання кабель постійно згинається біля штекера, скручується, натягується та може пошкоджуватися під час транспортування. Саме тому навіть кабелі з однаковими роз’ємами можуть мати зовсім різний термін служби.

Важливими є товщина проводу, матеріал зовнішнього обплетення, якість ізоляції та конструкція місця з’єднання кабелю зі штекером. У дешевих аксесуарах ці елементи можуть бути слабшими, тому вони швидше виходять з ладу.

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Водночас висока ціна теж не є абсолютною гарантією довговічності. Варто звертати увагу на виробника, характеристики кабелю та його призначення.

USB-C не означає однакову швидкість заряджання

Однією з головних переваг USB-C є універсальність. Та сама форма роз’єму використовується у великій кількості пристроїв, але можливості різних кабелів можуть істотно відрізнятися.

Один USB-C-кабель може підтримувати лише базове заряджання, тоді як інший розрахований на значно вищу потужність і швидку передачу даних. Тому сам напис USB-C на упаковці ще не означає, що аксесуар забезпечить максимально швидке заряджання.

На результат впливають також зарядний пристрій і сам гаджет. Якщо хоча б один компонент має нижче обмеження потужності, саме він визначатиме кінцеву швидкість заряджання.

Який кабель витримав тисячі згинань

Показовим є випробування Consumer Reports, у якому перевіряли довговічність кабелів. Amazon Basics USB-A – USB-C вартістю близько 4,50 долара витримав понад 11 500 згинань. За оцінкою видання, така витривалість може відповідати приблизно шести рокам використання.

Проте цей кабель має обмеження. Через свою конструкцію USB-A – USB-C він розрахований на потужність до 15 Вт, тому не підходить для сучасних сценаріїв швидкого заряджання з вищою потужністю.

У випробуваннях кабелів Lightning добре показав себе фірмовий Apple USB-C – Lightning. Його довговічність була порівнянною, хоча такий аксесуар коштує дорожче.

Що вибрати для щоденного використання

Якщо головним критерієм є саме довговічність, не варто вибирати кабель лише за типом роз’єму. І USB-C, і Lightning можуть служити довго, якщо вони якісно виготовлені та правильно використовуються.

Перед купівлею перевірте максимальну потужність, підтримувані стандарти заряджання та передачі даних, довжину кабелю й особливості його конструкції. Для швидкого заряджання особливо важливо, щоб характеристики кабелю відповідали можливостям зарядного пристрою та самого смартфона.

Тож перехід із Lightning на USB-C сам по собі не означає, що кабель автоматично стане довговічнішим. Надійність насамперед визначають якість матеріалів, конструкція та виробник аксесуара.