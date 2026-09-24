У деяких господарських порадах пропонують змішувати тирсу з нафталіном і розкладати вздовж стін льоху

Зібраний урожай картоплі потребує не лише правильних умов зберігання, а й захисту від гризунів. Миші можуть пошкоджувати бульби, забруднювати запаси та швидко розмножуватися в підвалах і льохах, де знаходять їжу й укриття. Які рослини та речовини з сильним запахом використати для захисту картоплі, пише NV.

5 народних засобів, які використовують проти мишей

1. Тирса з нафталіном

У деяких господарських порадах пропонують змішувати тирсу з нафталіном і розкладати вздовж стін льоху. Різкий запах цієї речовини нібито має відлякувати гризунів.

Однак нафталін не варто використовувати біля харчових продуктів. Його випари можуть бути шкідливими для здоров’я, а застосування в погребі з картоплею створює ризик забруднення приміщення та запасів. Для захисту врожаю краще обрати безпечніші методи.

2. Запах паленої вовни

Ще один народний спосіб – спалювання невеликого клаптика вовни, запах якого, за повір’ями, має відлякувати мишей.

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Проте надійних доказів ефективності такого методу немає. До того ж розпалювання вогню в погребі небезпечне через ризик пожежі та накопичення чадного газу. Тому випробовувати цей спосіб у закритому приміщенні не слід.

3. Сушена ромашка

Висушені квіти ромашки іноді розкладають біля стін, у кутках або неподалік можливих мишачих ходів. Вважається, що рослинний запах може відлякувати гризунів.

Однак ромашка не є перевіреним засобом проти мишей і не гарантує, що вони залишать погріб. Її можна використовувати лише як ароматичну рослину, але не як основний спосіб захисту запасів.

4. Гвоздична олія

Різкий аромат гвоздичної олії також вважають неприємним для гризунів. У народних рекомендаціях пропонують наносити кілька крапель на матеріал і розміщувати його в місцях, де помічали мишей.

Проте запахові засоби не усувають причину появи гризунів. Навіть якщо миші тимчасово оминатимуть певну ділянку, вони можуть повернутися, коли аромат ослабне. Не допускайте контакту олії з картоплею та зберігайте її подалі від дітей і тварин.

5. Чорнокорінь

Чорнокорінь – рослина, яку традиційно використовують для відлякування мишей і щурів. У народі вважають, що її запах та насіння з чіпкими плодами створюють для гризунів дискомфорт.

Однак цей метод не гарантує захисту врожаю. До того ж чорнокорінь може бути токсичним, тому не варто розкладати його частини там, де до них можуть дістатися діти або домашні тварини, чи біля харчових запасів.