Збирайте буряк у суху погоду, бажано до настання заморозків

Щоб буряк добре пролежав до весни, важливо подбати не лише про самі коренеплоди, а й про приміщення. Погріб перед закладанням урожаю потрібно очистити від торішніх овочів, сміття та залишків ґрунту. Особливу увагу приділіть місцям, де раніше з’являлися пліснява або гниль, адже вони можуть стати джерелом проблем для нового врожаю. Як зберігати буряк, пише «Про Агро».

Перевірте роботу вентиляції та переконайтеся, що в приміщенні немає застою повітря. Водночас сильні протяги також небажані, оскільки вони сприяють пересиханню коренеплодів. Якщо підлога земляна, ящики та інші ємності краще встановити на підставки, щоб вони не стояли безпосередньо на вологій поверхні.

Як правильно зібрати та підготувати буряк

Збирайте буряк у суху погоду, бажано до настання заморозків. Викопуйте коренеплоди обережно, намагаючись не подряпати та не порізати шкірку. Навіть невеликі пошкодження можуть стати причиною швидкого псування під час тривалого зберігання.

Після викопування обріжте гичку, залишивши невеликий відрізок стебел. Сам корінець не обрізайте. Обтрусіть залишки землі руками або м’якою щіткою, але не мийте овочі перед закладанням у погріб.

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Після цього розкладіть буряк у затіненому, добре провітрюваному місці на кілька годин. Потім уважно переберіть урожай. Для тривалого зберігання залишайте лише цілі, здорові та неушкоджені коренеплоди. Пошкоджені овочі краще використати першими.

Які умови потрібні буряку взимку

Найкраще буряк зберігається у прохолодному приміщенні зі стабільною температурою близько 0…+2 °C. Не допускайте промерзання овочів, але й надмірне тепло також небажане, адже за таких умов коренеплоди можуть почати проростати та швидше втрачати якість.

Важливо підтримувати достатньо високу вологість повітря, щоб буряк не втрачав вологу та не зморщувався. Водночас надмірна сирість може сприяти появі гнилі й плісняви. Тому регулярно провітрюйте погріб і стежте за температурою та вологістю.

Для контролю умов зручно встановити звичайний термометр і гігрометр. Це допоможе вчасно помітити зміни мікроклімату та скоригувати вентиляцію.

5 способів зберігати буряк у погребі

У піску

Це один із найпоширеніших способів тривалого зберігання коренеплодів. Візьміть дерев’яний або пластиковий ящик із вентиляційними отворами та насипте на дно шар сухого або злегка зволоженого піску.

Викладіть буряк так, щоб овочі не торкалися один одного, а потім повністю засипте їх піском. За потреби сформуйте кілька таких шарів. Пісок допомагає підтримувати стабільне середовище навколо коренеплодів і зменшує втрату вологи.

Разом із картоплею

Буряк можна розмістити поверх картоплі. Такий варіант особливо зручний, якщо у погребі мало місця та потрібно раціонально використати наявний простір.

Картопля під час зберігання виділяє вологу, а буряк може її частково поглинати. Завдяки цьому обидва види овочів можуть довше залишатися пружними. Проте регулярно оглядайте запаси, щоб вчасно прибрати овочі, які почали псуватися.

У пакетах

Для цього способу використовуйте місткі поліетиленові пакети та не закривайте їх герметично. Зробіть кілька невеликих отворів, які забезпечать необхідний обмін повітря.

Розкладіть здорові коренеплоди всередині та встановіть пакети на стелажі. Не ставте їх безпосередньо на підлогу, особливо якщо вона волога.

У тирсі або деревній стружці

Замість піску можна використовувати чисту деревну стружку або тирсу. Насипте матеріал на дно ємності, покладіть шар буряка та засипте його зверху.

Важливо, щоб тирса не була мокрою. Надлишок вологи може створити сприятливі умови для розвитку гнилі. Для такого способу краще використовувати чистий сухий матеріал без сторонніх домішок.

У ящиках або засіках

Якщо врожай великий, буряк можна зберігати у дерев’яних ящиках, контейнерах або спеціальних засіках. Не насипайте коренеплоди надто товстим шаром, адже всередині великої купи може погіршуватися циркуляція повітря.

Розміщуйте ємності на підставках і залишайте між ними невеликі проміжки. Так повітря краще циркулюватиме, а перевіряти запаси буде простіше.

Який буряк краще залишати на зиму

Для тривалого зберігання краще підходять пізні сорти та гібриди, які формують щільні коренеплоди й добре переносять тривалий період спокою. Ранні сорти зазвичай призначені для швидкого використання, тому можуть швидше втрачати соковитість.

Під час збирання відбирайте овочі приблизно однакового розміру. Надто дрібні коренеплоди можуть швидше втрачати вологу, а дуже великі іноді зберігаються гірше. Найважливіше правило – залишати на тривале зберігання лише здоровий буряк без тріщин, порізів і ознак захворювань.