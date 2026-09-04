Для картоплі обирайте прохолодне, темне та добре провітрюване приміщення

Після збирання врожаю важливо не лише добре просушити картоплю, а й створити правильні умови для її тривалого зберігання. У теплому або надто вологому приміщенні бульби швидше втрачають якість, загнивають і починають проростати. Окрім прохолоди та хорошої вентиляції, можна скористатися простими природними способами, які допоможуть довше зберегти врожай. Про це розповідає авторка каналу «Городниця з Одеси».

Де найкраще зберігати картоплю

Для картоплі обирайте прохолодне, темне та добре провітрюване приміщення. Для цього підійдуть льох, комора, прохолодна лоджія, засклений балкон або інше місце, де немає різких перепадів температури.

Не залишайте бульби в теплому приміщенні. Що вища температура, то швидше відбуваються природні процеси в картоплі, через що вона може передчасно проростати.

Для зберігання використовуйте дерев’яні або пластикові ящики з отворами для циркуляції повітря. Не насипайте картоплю надто товстим шаром, адже в середині великої купи накопичуватиметься волога, що підвищує ризик появи гнилі.

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Чому картоплю радять зберігати разом із буряком

Одним із простих способів підтримувати належну вологість у ящику є спільне зберігання картоплі та буряку. Картопля під час зберігання виділяє вологу, а буряк може поглинати її частину.

Для цього розкладіть буряк безпосередньо поверх картоплі або між бульбами. Перед закладанням на зберігання уважно переберіть обидва овочі та відкладіть пошкоджені, підгнилі чи хворі екземпляри.

Цей спосіб не замінює правильного температурного режиму та вентиляції, але може допомогти контролювати надлишок вологи в ящику.

Що ще покласти до картоплі, щоб вона не проростала

Для зменшення ризику передчасного проростання деякі городники радять покласти до картоплі кілька каштанів або жолудів. Їх розкладають безпосередньо в ящику між бульбами.

Такий спосіб використовують як додатковий захід під час зберігання. Водночас не варто покладатися лише на нього: найважливішими залишаються прохолодне приміщення, темрява, сухість і постійна циркуляція повітря.

Як підготувати картоплю до зберігання

Перед закладанням на зиму переберіть урожай і відкладіть усі бульби з порізами, вм’ятинами, плямами гнилі чи іншими пошкодженнями. Один зіпсований овоч може стати джерелом проблеми для сусідніх бульб.

Після збирання дайте картоплі добре просохнути в сухому, прохолодному та захищеному від сонця місці. Не залишайте її під прямими сонячними променями, адже це погіршує якість бульб.

Для тривалого зберігання відбирайте здорову картоплю без механічних пошкоджень. Розкладайте її в ящики так, щоб між бульбами вільно проходило повітря.

Як не допустити появи гнилі

Регулярно перевіряйте запаси картоплі протягом осені та зими. Якщо помітили бульби з ознаками гниття, одразу приберіть їх із ящика.

Стежте, щоб у приміщенні не накопичувалася зайва волога. Хороша вентиляція допоможе відводити вологу, яку виділяють овочі, та зменшить ризик псування врожаю.

Не зберігайте картоплю поруч із продуктами або овочами, які вже почали гнити. Також не варто насипати новий урожай поверх старих запасів, якщо попередньо не перевірили стан нижнього шару.