Перед настанням морозів огляньте кущ і видаліть лише зламані, пошкоджені або явно хворі пагони

Лаванда справді вважається невибагливою рослиною, але взимку кущ може постраждати не лише від сильного морозу. Небезпеку становлять також надлишок вологи, різкі зміни температури та неправильне укриття. Тому восени важливо не поспішати з обрізанням і правильно захистити рослину від холоду. Більше про це розповідають на каналі «Заміські будні».

Коли вкривати лаванду на зиму

З укриттям не варто поспішати. Якщо накрити кущ у теплу погоду, під матеріалом може накопичуватися волога, а рослина ризикує випріти.

Орієнтуйтеся не лише на календар, а й на погоду. У джерелі радять дочекатися стабільних нічних температур від 5 до 7 °C морозу. Водночас конкретний час укриття залежить від виду лаванди, її віку, умов вирощування та особливостей зими.

Перед настанням морозів огляньте кущ і видаліть лише зламані, пошкоджені або явно хворі пагони. Здорову зелену частину рослини краще залишити до весни.

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Чим укрити лаванду

Для зимового захисту можна використовувати спанбонд. Він пропускає повітря і не створює такого ризику накопичення вологи, як суцільна плівка.

Матеріал обережно накладіть на кущ у кілька шарів залежно від його щільності та погодних умов. Краї укриття зафіксуйте камінням, цеглинами, кілочками або іншим безпечним способом, щоб його не зірвав вітер.

Плівка як основний матеріал для укриття небажана. Вона не пропускає повітря, тому всередині може утворюватися конденсат. У результаті підвищується ризик випрівання та загнивання рослини.

5 помилок під час підготовки лаванди до зими

Перша помилка – сильне осіннє обрізання. Перед зимою не варто зрізати зелену частину куща майже до основи. Після такого втручання рослина стає слабшою, а свіжі зрізи можуть додатково постраждати від холоду.

Друга помилка – внесення азотних добрив восени. Такі підживлення стимулюють ріст нових пагонів, які не встигнуть достатньо визріти до морозів. Наприкінці сезону краще не провокувати активне наростання зеленої маси.

Третя помилка – пересаджування безпосередньо перед зимою. Після пересадки рослині потрібен час для відновлення та вкорінення, тому безпечніше проводити цю роботу навесні або в інший відповідний період.

Четверта помилка – укриття плівкою. Герметичний матеріал може затримувати вологу біля рослини, особливо під час відлиг.

П’ята помилка – обрізання куща під корінь. Навіть якщо здається, що так його буде простіше захистити від морозу, надто сильне обрізання перед зимою послаблює лаванду.

Чи потрібно обрізати лаванду восени

Повністю обрізати лаванду перед зимою не варто. Основне формування куща проводять навесні та після цвітіння, а восени краще обмежитися санітарним очищенням.

Видаліть сухі, зламані або пошкоджені частини, але не зрізайте здорову зелену масу. Взимку кущ має зберігати якомога природнішу форму.

Особливо обережно потрібно поводитися зі старими кущами, які вже пережили кілька сезонів. Різке обрізання перед морозами може стати для них додатковим стресом.