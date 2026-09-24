Кава залишає досить стійкі плями на одязі

Кавові плями належать до тих забруднень, які краще прибирати одразу, поки вони не встигли в’їстися в тканину, адже сліди від напою можуть бути досить стійкими. УНІАН розповідає, як можна вивести пляму від кави.

Як прибрати свіжу пляму від кави?

Якщо ви щойно забруднилися, то спочатку пляму потрібно легенько промокнути паперовим рушником або серветкою. Важливо не розтирати забруднення, щоб не збільшити його площу.

Далі нанесіть невелику кількість піни для гоління на забруднення та залиште на 10 хвилин. Потім слід обережно втерти засіб пальцями або м’якою щіткою. Після цього змийте його холодною водою або акуратно протріть поверхню вологою тканиною.

Якщо пляма зникла, то можна поки не прати річ повністю, а просто гарно промити місце, де був слід від кави. Але у випадку з делікатними тканинами одяг все ж варто випрати.

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Як відіпрати пляму від кави з льону чи бавовни?

Якщо пляма з’явилася на лляному чи бавовняному одязі, тканину варто випрати якомога швидше. Забруднену ділянку потрібно намилити та обережно відіпрати.

Однотонний виріб за потреби можна прокип’ятити, а кольоровий краще прати в холодній або злегка теплій воді, щоб він не полиняв.

Як відіпрати застарілі кавові плями?

У цьому випадку вам допоможе солона вода: замочуємо річ ненадовго, а потім перемо в машинці з подвійним полосканням.

Якщо йдеться про білий одяг, спробуйте нанести на пляму гліцерин і лимонну кислоту. Обробляємо забруднення, а потім перемо річ. Найкраще цей спосіб працює з трикотажними та сатиновими речами.