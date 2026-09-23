Невелика зелена крапка у верхній частині екрана смартфона є частиною системи захисту приватності. Вона повідомляє, що певний застосунок отримав доступ до камери або мікрофона. У більшості випадків це нормальна робота пристрою, наприклад під час відеодзвінка чи фотографування. Однак якщо індикатор з’являється без зрозумілої причини, варто перевірити, яка програма використовує ці функції. Більше про це пише CHIP.de.

Що означає зелена крапка на смартфоні

На iPhone зелений індикатор використовується з iOS 14, а на пристроях з Android – з Android 12. Його завдання – повідомити власника телефона про доступ застосунків до чутливих функцій пристрою.

Якщо ви відкрили камеру, записуєте відео або спілкуєтеся у відеочаті, поява зеленої крапки є очікуваною. Вона також може з’являтися під час роботи інших функцій, яким потрібен доступ до камери чи мікрофона.

Тому сам факт появи зеленого індикатора не свідчить про злам смартфона. Важливо звертати увагу на контекст: чи справді ви в цей момент користуєтеся функцією, яка потребує камери або мікрофона.

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Коли зелений індикатор має насторожити

Приводом для перевірки телефона може бути ситуація, коли зелена крапка з’являється тоді, коли ви не користуєтеся камерою або мікрофоном і не запускали відповідних функцій.

Причиною може бути звичайна робота певного застосунку у фоновому режимі. Наприклад, програма могла залишитися активною після використання камери або мікрофона. Водночас небажаний доступ до цих функцій може бути ознакою проблеми з безпекою, тому краще перевірити дозволи.

Як дізнатися, який застосунок використовує камеру або мікрофон

Насамперед перевірте панель стану смартфона. Проведіть пальцем від верхнього краю екрана вниз – система має показати інформацію про використання камери або мікрофона.

Якщо індикатор з’явився несподівано, зверніть увагу на назву застосунку, який отримав доступ до відповідної функції. Це допоможе зрозуміти, чи є така активність очікуваною.

На різних моделях Android назви пунктів меню можуть дещо відрізнятися, але інформацію про дозволи зазвичай можна знайти в налаштуваннях конфіденційності та безпеки.

Що робити з підозрілим застосунком

Якщо зелена крапка з’явилася без очевидної причини, спочатку закрийте застосунок, який використовує камеру або мікрофон. На iPhone це можна зробити через перемикач програм, а на Android – через меню багатозадачності.

Після цього перевірте дозволи застосунку. Якщо програмі не потрібен доступ до камери чи мікрофона для виконання її основних функцій, цей дозвіл можна скасувати.

На iPhone відкрийте «Налаштування», перейдіть до розділу «Конфіденційність і безпека» та перегляньте дозволи для камери й мікрофона.

На Android потрібний розділ зазвичай розташований у «Налаштуваннях» у меню «Безпека та конфіденційність» або «Конфіденційність». Далі відкрийте диспетчер дозволів і перевірте, які застосунки мають доступ до камери та мікрофона.

Коли варто перевірити смартфон на шкідливе програмне забезпечення

Якщо зелений індикатор регулярно вмикається без причини та одночасно смартфон почав поводитися незвично, зверніть увагу на інші ознаки проблеми. Наприклад, підозрілими можуть бути невідомі програми, раптові зміни налаштувань або незвичайна активність пристрою.

У такій ситуації оновіть операційну систему та програми до актуальних версій і скористайтеся вбудованими засобами перевірки безпеки. На Android також можна запустити перевірку за допомогою Google Play Protect.

Не варто одразу робити висновок, що смартфон зламали лише через зелену крапку. Цей індикатор якраз створений для того, щоб користувач бачив використання камери або мікрофона та міг за потреби перевірити дозволи.

Що робити в крайньому разі

Якщо проблема не зникає після перевірки дозволів і видалення підозрілих програм, спочатку створіть резервну копію важливих даних. Після цього можна розглянути скидання смартфона до заводських налаштувань.

Такий крок варто залишити на крайній випадок, адже після скидання буде видалено дані та налаштування з пристрою. Перед процедурою переконайтеся, що фотографії, контакти та інші важливі файли збережені в резервній копії.

Зелена крапка на смартфоні сама по собі не є ознакою злому. Найчастіше вона лише повідомляє про використання камери або мікрофона. Але якщо індикатор з’являється без зрозумілої причини, варто перевірити активні програми та їхні дозволи – це простий спосіб контролювати приватність на власному пристрої.