У більшості випадків забруднення можна видалити простими засобами, які є на вашій кухні

Мийка з нержавіючої сталі швидко втрачає блиск через плями від води, вапняний наліт і жир. У більшості випадків такі забруднення можна видалити простими засобами, які є на кухні.Digi24 розповідає, як правильно мити мийку з нержавіючої сталі, щоб не пошкодити поверхню й не залишити подряпин.

Як правильно очищати мийку з нержавіючої сталі?

Спочатку з поверхні потрібно прибрати залишки їжі, після чого вимити мийку теплою водою з невеликою кількістю м’якого мийного засобу для посуду. Для чищення краще використовувати неабразивну губку або тканину з мікрофібри. Протирайте поверхню вздовж напрямку металу, без сильного натиску.

Якщо пляма не зникає, можна використати невелику кількість харчової соди, якщо виробник дозволяє цей метод. Нанесіть порошок на вологу ділянку та обережно втирайте, оскільки енергійне тертя може пошкодити зовнішній вигляд металу.

А вапняний наліт можна обробити точково розведеним з водою білим оцтом. Розчин слід видалити через короткий час і ретельно промити забруднену ділянку.

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Далі всі залишки мийних засобів слід видалити чистою водою та висушити поверхню м’якою тканиною.

Чого не можна використовувати?

Для миття нержавіючої сталі не підходять: